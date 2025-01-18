ОПРОС Нужна ли атомная электростанция в Ида-Вирумаа?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Анатолий СЕЛЮГИН, пенсионер: - Нет. Надо восстанавливать сланцевую промышленность. Я сам был шахтером 30 лет и убежден, что лучшей альтернативы, чем сланец, у нас нет. Когда еще ту атомную станцию построят? Будет ли энергия дешевле? Мне кажется, что мы вообще без электричества еще посидим, если такая политика продолжится.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Иллар НЫММЕ, работник магазина: - Трудно однозначно ответить, но ясно, что такого соседства никто не хочет. Где взять дешевое электричество - вопрос на миллион долларов, пусть власть имущие думают.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Александр ПИВОВАР, работающий пенсионер: - Не нужна, потому что мы не знаем, насколько она безопасна. В практике Эстонии такого не было. Если нужна, то почему строить в Ида-Вирумаа? Почему не в Кейла-Йоа? Там и потребителей больше.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Ингрид ПАЙО, пенсионер: - Думаю, что и так, и так. Доверия нет. Скорее все-таки не нужна, у нас в регионе и так загрязнений хватает. Слишком близко планируют, такие объекты надо строить подальше от людей, где-нибудь на болотах. Сколько предприятий вокруг, которые нас травят. У меня дети, внуки и две правнучки - о них беспокоюсь.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Сергей КОЗЛОВСКИЙ, шахтер: - Не нужна. У нас много нормальных сланцевых станций, которые способны обеспечить электроэнергией кого угодно и в любом объеме. Все, о чем сейчас говорят, притянуто за уши в угоду экологии. Об этом любой специалист, который в теме разбирается, скажет. Нужно, наоборот, запустить сланцевые электростанции в том объеме, в котором он работали 30-40 лет назад, и все будет хорошо.