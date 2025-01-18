ОПРОС ⟩ Нужна ли атомная электростанция в Ида-Вирумаа?
Анатолий СЕЛЮГИН, пенсионер:
- Нет. Надо восстанавливать сланцевую промышленность. Я сам был шахтером 30 лет и убежден, что лучшей альтернативы, чем сланец, у нас нет. Когда еще ту атомную станцию построят? Будет ли энергия дешевле? Мне кажется, что мы вообще без электричества еще посидим, если такая политика продолжится.
Иллар НЫММЕ, работник магазина:
- Трудно однозначно ответить, но ясно, что такого соседства никто не хочет. Где взять дешевое электричество - вопрос на миллион долларов, пусть власть имущие думают.
Александр ПИВОВАР, работающий пенсионер:
- Не нужна, потому что мы не знаем, насколько она безопасна. В практике Эстонии такого не было. Если нужна, то почему строить в Ида-Вирумаа? Почему не в Кейла-Йоа? Там и потребителей больше.
Ингрид ПАЙО, пенсионер:
- Думаю, что и так, и так. Доверия нет. Скорее все-таки не нужна, у нас в регионе и так загрязнений хватает. Слишком близко планируют, такие объекты надо строить подальше от людей, где-нибудь на болотах. Сколько предприятий вокруг, которые нас травят. У меня дети, внуки и две правнучки - о них беспокоюсь.
Сергей КОЗЛОВСКИЙ, шахтер:
- Не нужна. У нас много нормальных сланцевых станций, которые способны обеспечить электроэнергией кого угодно и в любом объеме. Все, о чем сейчас говорят, притянуто за уши в угоду экологии. Об этом любой специалист, который в теме разбирается, скажет. Нужно, наоборот, запустить сланцевые электростанции в том объеме, в котором он работали 30-40 лет назад, и все будет хорошо.