"Рождественский благовест" собрал 27658 евро

В среду, 15 января, в редакции "Радио 4" состоялось торжественное вручение чека представителю Детского фонда Клиники Тартуского университета, координатору русскоязычных проектов Инне Муржак. На эти деньги будут приобретены лекарства для детей с редкими заболеваниями, которые не компенсируются Кассой здоровья.

Ахондроплазия, миопатия, синдромы Отахара и Жубера, буллезный эпидермолиз - это лишь некоторые редкие заболевания, они, к сожалению, встречаются и в Эстонии. Некоторые настолько редки, что проявляются у одного ребенка на миллион. К счастью, многим детям можно помочь, поскольку существует эффективное лечение.

Организаторы от всей души благодарят своих слушателей за многолетнюю поддержку детей с проблемами здоровья.

Впервые передачи "Рождественского благовеста" вышли в эфир в декабре 1993 года. Тогда помощь была оказана детям, страдающим от лейкемии. В последующие годы на собранные средства детдома, спецшколы, больницы и детские центры для особых детей приобретали сложную медицинскую аппаратуру, специализированный транспорт, обучающее и реабилитационное оборудование и устанавливали детские игровые площадки. Общая сумма пожертвований за все время существования акции превысила 370000 евро.

География адресатов акции - Тарту и Силламяэ, Йыхви и Кохтла-Ярве, Карула и Вильянди, Пярну и Имасту, Хаапсалу и Нарва-Йыэсуу, Тахева и Кохтла-Нымме, Нарва и Таллинн. Суммы пожертвований были разными, но всегда очень ценными и важными.

В 2013 году за многолетнюю деятельность "Рождественский благовест" удостоен премии Детского фонда ООН (UNICEF) "Синяя птица". Она вручается людям и организациям, которые помогают сделать жизнь детей лучше.