В связи с изменениями графика движения поездов также меняется и расписание автобусов

Изменения в расписании движения уездных линий связаны с изменениями в расписании движения пассажирских поездов ELRON с 27.01.2025.

Новое отправление с Йыхвиского вокзала Пн-Пт 18:15 (ранее 18:10). Автобус ждет поезда, прибывающего в 18:12. В случае задержки поезда автобус будет ожидать трансферных пассажиров до 10 минут, если трансферный пассажир сообщил о необходимости ожидания по телефону 35 40344. В этом случае автобус будет задержан на следующих остановках.