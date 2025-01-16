Центр общественного транспорта Ида-Вирумаа сообщает об изменениях в графике движения автобусов и поездов с 27 января.
В связи с изменениями графика движения поездов также меняется и расписание автобусов
Изменения в расписании движения уездных линий связаны с изменениями в расписании движения пассажирских поездов ELRON с 27.01.2025.
Маршрут № 31 Нарва - Нарва-Йыэсуу
- Новое отправление с Нарвского вокзала в 21:35 (ранее 21:25). Пассажирский поезд ELRON прибывает в Нарву в 21:29.
- Новое отправление из Ауги в 22:15 (ранее 22:10).
Маршрут № 43 Йыхви - Кохтла-Ярве - Кохтла-Нымме
Направление Йыхви -> Кохтла-Нымме
- Отправление с автовокзала Йыхви с понедельника по пятницу в 16:40 до Kaevanduspark (ранее станция Кохтла-Нымме).
- Отправление с автовокзала Йыхви Пн-Вс 17:15 до станции Кохтла-Нымме (ранее Kaevanduspark). Пассажирский поезд ELRON отправляется в Таллинн в 18:10.
Кохтла-Нымме -> направление Йыхви
- Отправление из Кохтла-Нымме Пн-Пт 17:25 от Kaevanduspark (ранее от станции Кохтла-Нымме).
- Отправление из Кохтла-Нымме с понедельника по пятницу в 18:00 от станции Кохтла-Нымме (ранее от Каэвандуспарги).
- Отправление из Кохтла-Нымме LP 19:00 от станции Кохтла-Нымме (ранее от Kaevanduspark).
- Новое отправление со станции Кохтла-Нымме LP в 20:50 (ранее 20:40). Автобус ждет поезда, прибывающего в 20:50. В случае задержки поезда автобус будет ожидать трансферных пассажиров до 10 минут, если трансферный пассажир сообщил о необходимости ожидания по телефону 35 40344. В этом случае автобус будет задержан на следующих остановках.
Маршрут № 45А Йыхви - Вока - Тойла - Валасте - Сака - Кохтла-Ярве - Йыхви
Новое отправление с Йыхвиского вокзала Пн-Пт 18:15 (ранее 18:10). Автобус ждет поезда, прибывающего в 18:12. В случае задержки поезда автобус будет ожидать трансферных пассажиров до 10 минут, если трансферный пассажир сообщил о необходимости ожидания по телефону 35 40344. В этом случае автобус будет задержан на следующих остановках.
Маршрут № 46 Йыхви - Тойла - Вока - Йыхви
- При отправлении с автовокзала Йыхви с понедельника по пятницу в 13:15 маршрут заканчивается на автовокзале Йыхви.
- Отправление с автовокзала Йыхви с понедельника по пятницу в 16:50 продлено до железнодорожного вокзала Йыхви. Пассажирский поезд ELRON отправляется в Таллинн в 17:57.
Маршрут № 48 Йыхви - Вока - Тойла - Йыхви
- Отправление с автовокзала Йыхви с понедельника по пятницу в 13:50 продлено до железнодорожного вокзала Йыхви. Пассажирский поезд ELRON отправляется в Таллинн в 15:01.
- Отправление с железнодорожного вокзала Йыхви пн.-пт. в 16:00, начало маршрута с автобусного вокзала Йыхви пн.-пт. в 16:05.