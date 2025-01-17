Опрос, проведенный компанией Turu-uuringute AS по заказу Министерства климата в начале декабря, показал, что 68% жителей Эстонии поддерживают внедрение атомной энергетики. Это на семь процентных пунктов больше, чем полгода назад.
Доля поддерживающих введение атомной энергетики жителей Эстонии заметно подросла
Внедрение ядерной энергетики поддерживают больше всего мужчины (83%), люди в возрасте 15–24 лет (77%), а также люди с более высокими доходами.
Почти четверть (23%) жителей не поддерживают внедрение атомной энергетики. Доля несогласных выше средней среди жителей русской национальности (36%), женщин (33%), людей в возрасте 45-54 лет (32%) или людей с более низкими доходами. По мнению участников опроса, одним из главных рисков, связанных с внедрением атомной энергетики, является недостаточная компетентность эстонского государства в сфере атомной энергетики.
Предыдущий аналогичный опрос проводился в мае 2024 года. В каждой волне опроса приняли участие 1008 респондентов в возрасте от 15 до 74 лет.