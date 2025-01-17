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Доля поддерживающих введение атомной энергетики жителей Эстонии заметно подросла

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Атомная электростанция. Иллюстративное фото.
Атомная электростанция. Иллюстративное фото. Фото: Fermi Energia

Опрос, проведенный компанией Turu-uuringute AS по заказу Министерства климата в начале декабря, показал, что 68% жителей Эстонии поддерживают внедрение атомной энергетики. Это на семь процентных пунктов больше, чем полгода назад.​

Внедрение ядерной энергетики поддерживают больше всего мужчины (83%), люди в возрасте 15–24 лет (77%), а также люди с более высокими доходами.

Почти четверть (23%) жителей не поддерживают внедрение атомной энергетики. Доля несогласных выше средней среди жителей русской национальности (36%), женщин (33%), людей в возрасте 45-54 лет (32%) или людей с более низкими доходами. По мнению участников опроса, одним из главных рисков, связанных с внедрением атомной энергетики, является недостаточная компетентность эстонского государства в сфере атомной энергетики.

Предыдущий аналогичный опрос проводился в мае 2024 года. В каждой волне опроса приняли участие 1008 респондентов в возрасте от 15 до 74 лет.

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