Доля поддерживающих введение атомной энергетики жителей Эстонии заметно подросла

Внедрение ядерной энергетики поддерживают больше всего мужчины (83%), люди в возрасте 15–24 лет (77%), а также люди с более высокими доходами.

Почти четверть (23%) жителей не поддерживают внедрение атомной энергетики. Доля несогласных выше средней среди жителей русской национальности (36%), женщин (33%), людей в возрасте 45-54 лет (32%) или людей с более низкими доходами. По мнению участников опроса, одним из главных рисков, связанных с внедрением атомной энергетики, является недостаточная компетентность эстонского государства в сфере атомной энергетики.

Предыдущий аналогичный опрос проводился в мае 2024 года. В каждой волне опроса приняли участие 1008 респондентов в возрасте от 15 до 74 лет.