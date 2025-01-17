Срок возвращения во вторую пенсионную ступень могут сократить вдвое

С момента вступления в силу пенсионной реформы, которая разрешила людям снимать накопленные во второй пенсионной ступени средства, этой возможностью воспользовались около 250 000 человек.​ Согласно нынешнему законодательству, повторно присоединиться к системе можно не ранее чем через десять лет. Однако теперь в правящей коалиции обсуждается возможность изменения этого условия, пишет rus.err.