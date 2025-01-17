С момента вступления в силу пенсионной реформы, которая разрешила людям снимать накопленные во второй пенсионной ступени средства, этой возможностью воспользовались около 250 000 человек. Согласно нынешнему законодательству, повторно присоединиться к системе можно не ранее чем через десять лет. Однако теперь в правящей коалиции обсуждается возможность изменения этого условия, пишет rus.err.
Срок возвращения во вторую пенсионную ступень могут сократить вдвое
По мнению министра финансов Юрген Лиги, этот 10-летний "карательный период" следует сократить, "как минимум, наполовину".
Его однопартиец Сигне Рийсало, занимающая пост министра социальной защиты, указала на то, что вторая пенсионная ступень служит важным дополнением к государственной пенсии, и чем больше людей участвует в этой системе, тем лучше. Поэтому она также поддерживает сокращение 10-летнего периода перед разрешением возврата во вторую ступень.