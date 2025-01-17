Полиция сообщила о появлении новой схемы мошенничества: злоумышленники представляются работниками Eesti Energia.
Полиция сообщила о появлении новой мошеннической схемы
Мошенники говорят по-русски, переход на эстонский вызывает у них трудности. Звонящий обычно сообщает, что в связи с грядущей десинхронизацией электросетей Эстонии и России необходимо заменить счетчики электроэнергии. В какой-то момент он предлагает идентифицировать себя с помощью Smart ID, Mobiil ID или через интернет-банк и просит назвать свои пароли и пин-коды.
Полиция рекомендует жителям прекратить разговор и заблокировать номер.
"Также ни один сотрудник компании или госучреждения никогда не будет спрашивать пин-коды. Это главный признак того, что с вами связывается мошенник. Будьте внимательны и предупредите своих близких", - сообщает Департамент полиции в пресс-сообщении.