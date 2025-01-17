Полиция сообщила о появлении новой мошеннической схемы

Мошенники говорят по-русски, переход на эстонский вызывает у них трудности. Звонящий обычно сообщает, что в связи с грядущей десинхронизацией электросетей Эстонии и России необходимо заменить счетчики электроэнергии. В какой-то момент он предлагает идентифицировать себя с помощью Smart ID, Mobiil ID или через интернет-банк и просит назвать свои пароли и пин-коды.