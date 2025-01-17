Эстонский фонд дорожного страхования запустил Портал личного ущерба, на котором человек, получивший ущерб здоровью в результате ДТП, может удобно узнать, какой вред здоровью возмещается по дорожному страхованию, кто может его потребовать и по каким правилам рассчитывается компенсация.
Новый портал дорожного страхования поможет точнее рассчитать личный ущерб
По словам Лаури Потсеппа, члена правления Эстонского фонда дорожного страхования (LKF), в год происходит примерно 1500 дорожно-транспортных происшествий, в которых автострахование возмещает телесные повреждения. "Страхование автотранспортного средства возмещает ущерб, причиненный лицом, его причинившим, и лицо, причинившее ущерб, не обязано нести расходы самостоятельно", - напоминает он.
- Бывает, что жертва не знает, какую компенсацию она может потребовать или как ее получить, - сказал Потсепп. - Портал дает хорошее представление о том, какие требования необходимо подавать, как и кому. Если клиент знает свои права, у него будет меньше споров со страховой компанией, а возмещение ущерба пройдет более гладко.
Средний размер ущерба, нанесенного пострадавшим в результате аварий в прошлом году, составил 8218 евро, а ущерб транспортным средствам - 2223 евро. Максимальная сумма компенсации за телесные повреждения в результате дорожно-транспортного происшествия составляет 6,45 млн евро. Средний размер иска о возмещении утраченного дохода из-за длительной нетрудоспособности составляет 170 000 евро, средний размер иска о выплате алиментов - более 70 000 евро, а средний размер иска о возмещении медицинских расходов - более 20 000 евро.
По словам Поцеппа, были случаи, когда эстонские страховщики выплачивали компенсации на суммы в миллионы. "Самое дорогостоящее дорожно-транспортное происшествие произошло в 2018 году, когда грузовик потерял управление и столкнулся с легковым автомобилем, двигавшимся во встречном направлении. Общий ущерб составил 5,6 млн евро, из которых 5,4 млн евро пришлось на телесные повреждения", - рассказал Потсепп.
По словам Марии Лоотсма, руководителя отдела страхования рисков в Swedbank, хорошо, что вся информация о телесных повреждениях теперь размещена на одном сайте.
- Пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии возмещается ущерб за счет дорожного страхования лица, причинившего ущерб. Страховщик по страхованию автотранспортных средств возмещает весь ущерб, являющийся личным вредом, который пострадавшая сторона может потребовать от лица, виновного в дорожно-транспортном происшествии, в соответствии с законом. Примерами личного вреда являются медицинские расходы, утраченный доход, потери в связи с возросшими потребностями и нематериальный ущерб. В случае особо трагических происшествий автострахование также компенсирует расходы на похороны и выплачивает пособия на содержание, - сказала Лоотсма.
Портал о возмещении ущерба www.isikukahju.ee, помимо информации о требованиях о возмещении ущерба, также содержит методики расчета требований о возмещении ущерба.