Новый портал дорожного страхования поможет точнее рассчитать личный ущерб

По словам Лаури Потсеппа, члена правления Эстонского фонда дорожного страхования (LKF), в год происходит примерно 1500 дорожно-транспортных происшествий, в которых автострахование возмещает телесные повреждения. "Страхование автотранспортного средства возмещает ущерб, причиненный лицом, его причинившим, и лицо, причинившее ущерб, не обязано нести расходы самостоятельно", - напоминает он.

- Бывает, что жертва не знает, какую компенсацию она может потребовать или как ее получить, - сказал Потсепп. - Портал дает хорошее представление о том, какие требования необходимо подавать, как и кому. Если клиент знает свои права, у него будет меньше споров со страховой компанией, а возмещение ущерба пройдет более гладко.

Средний размер ущерба, нанесенного пострадавшим в результате аварий в прошлом году, составил 8218 евро, а ущерб транспортным средствам - 2223 евро. Максимальная сумма компенсации за телесные повреждения в результате дорожно-транспортного происшествия составляет 6,45 млн евро. Средний размер иска о возмещении утраченного дохода из-за длительной нетрудоспособности составляет 170 000 евро, средний размер иска о выплате алиментов - более 70 000 евро, а средний размер иска о возмещении медицинских расходов - более 20 000 евро.