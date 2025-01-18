На открытый конкурс по поиску названия для будущей объединенной школы в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве поступило 90 предложений.
На конкурсе по поиску названия для объединенной школы комиссия из 90 предложений отобрала пять
Конкурсная комиссия вынесли на общественное голосование пять: "Kohtla-Järve Ahtme Põhikool", "Kohtla-Järve Tuleviku Kool", "Kohtla-Järve Südalinna Kool", "Kohtla-Järve Iidla Põhikool" и "Kohtla-Järve Tamme Põhikool".
Проголосовать можно с 16 по 22 января в электронной среде volis.ee или в комнатах для голосования в Кохтла-Ярвеской городской управе (Кескаллеэ, 19), а также в Ахтме (б. Эстония, 38) 20 и 21 января с 14.00 до 16.00. В голосовании (только за одно предложение!) может участвовать каждый, чье место жительства зарегистрировано в городе Кохтла-Ярве по данным регистра народонаселения Эстонии или кто ходит в школы в Кохтла-Ярве.
Победителя объявят в конце января.