На конкурсе по поиску названия для объединенной школы комиссия из 90 предложений отобрала пять

Проголосовать можно с 16 по 22 января в электронной среде volis.ee или в комнатах для голосования в Кохтла-Ярвеской городской управе (Кескаллеэ, 19), а также в Ахтме (б. Эстония, 38) 20 и 21 января с 14.00 до 16.00. В голосовании (только за одно предложение!) может участвовать каждый, чье место жительства зарегистрировано в городе Кохтла-Ярве по данным регистра народонаселения Эстонии или кто ходит в школы в Кохтла-Ярве.