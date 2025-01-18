Минимальная заработная плата в Эстонии стала одной из самых высоких в Восточной Европе. К сожалению, высокие цены на продукты питания, что по крайней мере отчасти обусловлено высоким налогом с оборота, оказывают негативное влияние на покупательную способность.
Марк Герасименко: Налог с оборота на продукты питания необходимо снизить
Когда работник, получающий минимальную зарплату и присоединившийся ко второй ступени пенсионной системы, получит свою январскую зарплату, на его банковский счет поступит 810 евро и 8 центов. Для сравнения: в Литве работник с минимальной зарплатой будет получать на руки, начиная с января, 777 евро, а в Латвии - всего 623 евро.
Первое место в Восточной Европе занимают словенские получатели минимальной заработной платы, у которых от зарплаты брутто в размере 1253 евро после уплаты прямых налогов остается 902 евро. Второе место делят между собой Эстония и Польша, где чистая зарплата в 3511 злотых для получателей "минималки" эквивалентна 800-820 евро в зависимости от колебаний обменного курса.
Причина, по которой зарплата эстонских получателей минимальной заработной платы занимает достойное второе место в Восточной Европе, кроется в двух обстоятельствах.
Во-первых, за последние три года минимальная зарплата брутто в Эстонии выросла на 35 процентов. Если в 2022 году минимальная заработная плата в Эстонии составляла всего 654 евро в месяц, то сейчас она равна 886 евро в месяц. Следует отметить, что именно осенью 2022 года Европейский парламент принял Директиву о минимальной заработной плате, главной рекомендацией которой является постепенное повышение минимальной заработной платы до 50 процентов средней заработной платы.
Соответствующего соглашения правительство, профсоюзы и работодатели достигли в мае 2023 года в Эстонии, причем профсоюзы, а из партий социал-демократы особенно активно подчеркивали необходимость скорейшего повышения минимальной заработной платы.
"Повышение минимальной заработной платы не принесет большого облегчения людям, если их покупательная способность будет страдать от высоких цен".Марк Герасименко, СДП
Во-вторых, в начале 2023 года не облагаемый налогом минимум дохода увеличился с 500 евро до 654 евро в месяц. Благодаря этому решению бремя подоходного налога в Эстонии для низкооплачиваемых работников заняло вторую с конца позицию в Европейском союзе (ЕС) после Испании: работник, зарабатывавший в 2023 году 50 процентов средней эстонской зарплаты, должен был заплатить в виде подоходного налога всего 6,74 процента своей брутто-зарплаты. Фактическая эффективная налоговая ставка была значительно ниже номинальной налоговой ставки именно благодаря высокому не облагаемому подоходным налогом минимуму.
Властям, безусловно, стоит рассмотреть возможность дальнейшего повышения не облагаемого подоходным налогом минимума дохода, чтобы фактическая налоговая нагрузка на низкооплачиваемых работников не увеличивалась чрезмерно в условиях роста зарплаты брутто. Положительным моментом является то, что менее чем через год, в январе 2026 года, не облагаемый подоходным налогом минимум увеличится до 700 евро, но останавливаться на достигнутом, конечно же, нельзя.
К сожалению, повышение минимальной заработной платы не принесет большого облегчения людям, если их покупательная способность будет страдать от высоких цен. По состоянию на 2023 год уровень цен в Эстонии составил 100,9 процента от среднего показателя по ЕС, а показатель уровня цен на продукты питания в Эстонии вырос аж до 107,1 процента среднего показателя по ЕС.
Помимо Эстонии, цены на продукты питания были выше среднего по ЕС в странах Восточной Европы только в Латвии, Литве и Хорватии.
Примечательно, что и в Эстонии, и в Литве общая ставка налога с оборота применяется ко всем продуктам питания (22 и 21 процент соответственно), а в Латвии налогом ниже общей ставки в 21 процент из продуктов питания облагаются только некоторые фрукты, овощи и ягоды (12 процентов).
В Польше большинство продуктов питания облагаются налогом с оборота по ставке всего пять процентов вместо стандартной ставки налога с оборота в 23 процента. В Финляндии, которая в целом считается страной с высокими налогами, продовольственные товары также облагаются налогом с оборота в размере 14 процентов, хотя общая ставка налога с оборота у наших северных соседей достигает 25,5 процента. Иными словами, даже в Финляндии государство взимает меньший налог с оборота с продуктов питания, чем в Эстонии.
По перечисленным причинам неудивительно, что по состоянию на 2020 год аж 13,7 процента брутто-доходов беднейшей пятой части эстонских домохозяйств облагались налогом с оборота - только в четырех странах ЕС этот показатель был выше.
В целом, налог с оборота больше всего затрагивает как раз беднейшие слои населения во всех странах ЕС, поскольку именно для них обязательные расходы составляют наибольшую долю их доходов. А вот бремя налога на прибыль предприятий, налогов на имущество и ступенчатого подоходного налога ложится в первую очередь на плечи более зажиточных домохозяйств.
Поэтому, если политики хотели бы улучшить условия жизни низкооплачиваемых и малообеспеченных слоев населения, им следовало бы подумать не только о повышении минимальной зарплаты, но и о возможности снижения налога с оборота на продукты питания. Соответствующую идею несколько недель назад предложила министр регионального развития Пирет Хартман (СДП), пообещав проанализировать ее в своем министерстве.
Однако следует признать, что снижение налога с оборота на все продукты питания - недешевая затея с точки зрения государственного бюджета, поэтому государству следует либо начинать с отдельных групп продуктов, как это было сделано в Латвии, либо уже сейчас искать источники покрытия снижения налога с оборота на продукты питания.
Как социал-демократ, я не вижу никакой проблемы, если бы для реализации снижения налога с оборота на продукты питания государство установило бы для прибыльных предприятий еще более высокий подоходный налог со всей прибыли, чем уже запланировано, а для высокооплачиваемых работников - более высокую ставку подоходного налога.
Остается надеяться, что в ближайшие месяцы и годы развернется честная дискуссия по поводу этих вариантов: разумно ли по-прежнему оставаться одной из немногих стран ЕС без ступенчатого подоходного налога, даже если благодаря его введению в государственном бюджете появятся средства для частичного снижение налога с оборота на продукты питания?