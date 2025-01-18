Марк Герасименко: Налог с оборота на продукты питания необходимо снизить

Помимо Эстонии, цены на продукты питания были выше среднего по ЕС в странах Восточной Европы только в Латвии, Литве и Хорватии.

Примечательно, что и в Эстонии, и в Литве общая ставка налога с оборота применяется ко всем продуктам питания (22 и 21 процент соответственно), а в Латвии налогом ниже общей ставки в 21 процент из продуктов питания облагаются только некоторые фрукты, овощи и ягоды (12 процентов).

В Польше большинство продуктов питания облагаются налогом с оборота по ставке всего пять процентов вместо стандартной ставки налога с оборота в 23 процента. В Финляндии, которая в целом считается страной с высокими налогами, продовольственные товары также облагаются налогом с оборота в размере 14 процентов, хотя общая ставка налога с оборота у наших северных соседей достигает 25,5 процента. Иными словами, даже в Финляндии государство взимает меньший налог с оборота с продуктов питания, чем в Эстонии.

По перечисленным причинам неудивительно, что по состоянию на 2020 год аж 13,7 процента брутто-доходов беднейшей пятой части эстонских домохозяйств облагались налогом с оборота - только в четырех странах ЕС этот показатель был выше.