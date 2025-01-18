На этой неделе представители оппозиции в Рийгикогу более часа осыпали министра юстиции Лийзу Пакосту градом вопросов, касающихся возможного закрытия Йыхвиского дома суда Вируского уездного суда. И хотя министр утверждала, что вопрос еще не решен, из ее ответов можно было понять, что решение принято, судей переведут в Нарву и Раквере, а в Йыхви подыщут маленькие помещения, чтобы произвести впечатление, будто государство не выводит из Йыхви судебное делопроизводство.
Для подписчиков
Неужели в Йыхви будет какой-то судебный киоск? ⟩ В Рийгикогу произошла жаркая схватка на тему Йыхвиского дома суда
Осенью поступило предложение закрыть дом суда
"Северное побережье" писало в конце октября, что Вируский уездный суд взвешивает возможность закрытия Йыхвиского дома суда с 2026 года, чтобы выполнить заданный государством план урезаний в размере 300000 евро. Сейчас суд платит АО "Riigi Kinnisvara" за аренду здания 465000 евро в год. С нового года эта сумма из-за роста индекса потребительских цен должна увеличиться еще примерно на 20000 евро. Само здание принадлежит ТОО "Õigusmaja", а "Riigi Kinnisvara" является посредником при аренде.
План закрытия дома суда осудило Йыхвиское волостное управление, посчитав, что это может разрушить целостную систему действующих в регионе госучреждений.
Обращение против закрытия дома суда сделали также судьи и судебные юристы Йыхвиского дома суда.