Неужели в Йыхви будет какой-то судебный киоск? В Рийгикогу произошла жаркая схватка на тему Йыхвиского дома суда

Осенью поступило предложение закрыть дом суда

"Северное побережье" писало в конце октября, что Вируский уездный суд взвешивает возможность закрытия Йыхвиского дома суда с 2026 года, чтобы выполнить заданный государством план урезаний в размере 300000 евро. Сейчас суд платит АО "Riigi Kinnisvara" за аренду здания 465000 евро в год. С нового года эта сумма из-за роста индекса потребительских цен должна увеличиться еще примерно на 20000 евро. Само здание принадлежит ТОО "Õigusmaja", а "Riigi Kinnisvara" является посредником при аренде.

План закрытия дома суда осудило Йыхвиское волостное управление, посчитав, что это может разрушить целостную систему действующих в регионе госучреждений.

Обращение против закрытия дома суда сделали также судьи и судебные юристы Йыхвиского дома суда.