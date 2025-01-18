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Неужели в Йыхви будет какой-то судебный киоск? В Рийгикогу произошла жаркая схватка на тему Йыхвиского дома суда

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На этой неделе представители оппозиции в Рийгикогу более часа осыпали министра юстиции Лийзу Пакосту градом вопросов, касающихся возможного закрытия Йыхвиского дома суда Вируского уездного суда. И хотя министр утверждала, что вопрос еще не решен, из ее ответов можно было понять, что решение принято, судей переведут в Нарву и Раквере, а в Йыхви подыщут маленькие помещения, чтобы произвести впечатление, будто государство не выводит из Йыхви судебное делопроизводство.

Осенью поступило предложение закрыть дом суда

"Северное побережье" писало в конце октября, что Вируский уездный суд взвешивает возможность закрытия Йыхвиского дома суда с 2026 года, чтобы выполнить заданный государством план урезаний в размере 300000 евро. Сейчас суд платит АО "Riigi Kinnisvara" за аренду здания 465000 евро в год. С нового года эта сумма из-за роста индекса потребительских цен должна увеличиться еще примерно на 20000 евро. Само здание принадлежит ТОО "Õigusmaja", а "Riigi Kinnisvara" является посредником при аренде.

План закрытия дома суда осудило Йыхвиское волостное управление, посчитав, что это может разрушить целостную систему действующих в регионе госучреждений.

Обращение против закрытия дома суда сделали также судьи и судебные юристы Йыхвиского дома суда.

Когда оппозиция спросила об обоснованности закрытия Йыхвиского дома суда и о том, как судебное делопроизводство будет гарантировано остающимся в регионе людям, Пакоста ответила, что судьи Вируского уездного суда разместятся в имеющихся Раквереском и Нарвском домах суда, а экономия будет достигнута главным образом за счет сокращения расходов на съем или аренду. "Эта годовая экономия, конечно, не будет такой большой, в размере 682791, ведь целью является все же сохранить для людей возможность получать судебную услугу в самом Йыхви. Подходящие для этого помещения ищут. Что касается людей, то сокращению подлежали бы только вспомогательные должности, связанные с конкретными зданиями", - пояснила Пакоста.

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