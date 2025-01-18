ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ Киллу Майдла

Выросшая в Синимяэ Киллу Майдла обладает упорством деревенской девчонки, которое даже в самые сложные времена помогало ей справляться на посту руководителя Эстонского союза отелей и ресторанов. Весной она возглавит природный спа-отель в Уускюла, который должен быть готов к следующему лету. Опыта и ума у Киллу для этого предостаточно. Она всю жизнь работала в сфере гостеприимства, хотя и попала в нее случайно.