Выросшая в Синимяэ Киллу Майдла обладает упорством деревенской девчонки, которое даже в самые сложные времена помогало ей справляться на посту руководителя Эстонского союза отелей и ресторанов. Весной она возглавит природный спа-отель в Уускюла, который должен быть готов к следующему лету. Опыта и ума у Киллу для этого предостаточно. Она всю жизнь работала в сфере гостеприимства, хотя и попала в нее случайно.
ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Киллу Майдла
- Вообще-то я пошла подавать документы на юридическое отделение, но увидела на стенде рекламу гостиничного хозяйства и приняла решение в его пользу. Наверное, своим выбором профессиональной школы я кое-кого разочаровала, ведь мой аттестат зрелости был для этого "слишком хорош", - вспоминала выпускница Нарвской эстонской гимназии в данном "Северном побережью" три года назад интервью.
До представительской организации отелей и ресторанов Киллу руководила в Таллинне отелем "My City" и контейнерным отелем "Hektor" - уникальным для Эстонии. А именно: в нем все гостиничные номера были обустроены в повторно используемых морских контейнерах, расположенных в вагоноремонтном депо царских времен. "Контейнерный отель - это мое детище, тут я могла участвовать в обдумывании и обсуждении с самого начала".
Уникальным, как надеются владельцы, должен стать и уускюлаский природный спа, к разработке концепции которого они привлекли Киллу.