СВОДКА ПОЛИЦИИ В Кивиыли был убит мужчина

Мужчина в последний момент догадался о мошенничестве

В полицию обратился проживающий в Ахтме мужчина, которому 14 января позвонил назвавшийся представителем почтовой фирмы мошенник. Звонивший сказал, что к мужчине придет заказное письмо и для его получения необходимо сообщить личный код. После окончания разговора мужчине позвонили снова, и на этот раз уже якобы из банка, работник которого предупредил мужчину об оформляемых на его имя займах. Чтобы остановить эти сделки, мужчина должен был сфотографировать себя и свои документы, однако когда речь зашла о передаче его банковской карточки, мужчина прервал разговор и обратился в полицию. Обстоятельства эпизода мошенничества полиция выяснит в ходе уголовного производства.