16 января в одной из кивиылиских квартир было обнаружено тело 38-летнего мужчины с колотыми ранами.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Кивиыли был убит мужчина
Полиция задержала по подозрению в преступления женщину и двоих мужчин.
Мужчина в последний момент догадался о мошенничестве
В полицию обратился проживающий в Ахтме мужчина, которому 14 января позвонил назвавшийся представителем почтовой фирмы мошенник. Звонивший сказал, что к мужчине придет заказное письмо и для его получения необходимо сообщить личный код. После окончания разговора мужчине позвонили снова, и на этот раз уже якобы из банка, работник которого предупредил мужчину об оформляемых на его имя займах. Чтобы остановить эти сделки, мужчина должен был сфотографировать себя и свои документы, однако когда речь зашла о передаче его банковской карточки, мужчина прервал разговор и обратился в полицию. Обстоятельства эпизода мошенничества полиция выяснит в ходе уголовного производства.
Предупредивший о мошенничестве сам оказался мошенником
13 января проживающему в Нарве мужчине позвонил якобы банковский работник, по словам которого, мошенники, воспользовавшись данными мужчины, оформляют на его имя займы. Для отмены сделок мужчина должен был передать "курьеру" свою банковскую карточку, однако после этого он обнаружил, что с его банковского счета пропали 10600 евро.