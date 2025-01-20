ПЕРЕДОВИЦА Гордиев узел отопления Нарвы

Возможно, столичным политикам и чиновникам ежемесячный счет за отопление в 300 евро кажется незначительной тратой. Конечно, в Эстонии есть места, где за отопление приходится платить еще больше. Можно также упрекнуть жителей Нарвы в том, что они спят, а не реновируют и не утепляют свои многоквартирные дома.

Но это не решит проблему и не снимет напряженности в городе с самым высоким уровнем безработицы и одной из самых низких средних зарплат в стране. Учитывая это, оплата счета за отопление в 300 евро является непосильной задачей для многих работающих семей, получающих ежемесячную зарплату, близкую к минимальной, наряду с другими повышениями цен и налогов. Это создает социальную напряженность, которую при желании можно превратить в политическую.

Самое курьезное, что такой резкий рост цен на центральное отопление был предрешен с учетом климатической политики, которую различные политические партии проводили в течение многих лет, не принимая во внимание ее социально-экономические последствия. Это также камушек в огород нарвских властей, которые в пылу борьбы за власть между собой уже несколько лет не могут убедить правительство найти решение вопроса о том, как обеспечить доступное по цене центральное отопление в городе.

В настоящее время на рассмотрении находится план выделения государством 100 миллионов евро компании "Eesti Energia" на строительство газовой теплоэлектростанции. Ее строительство займет не менее трех лет, и пока неясно, какова будет стоимость производимого там центрального отопления. И четкого плана действий на этот период тоже нет.

В этой чрезвычайной ситуации эстонским властям стоило бы обратиться за разрешением продолжать направлять отработанное тепло Балтийской электростанции на нужды нарвского централизованного теплоснабжения. В конце концов, это тоже отчасти переработка отходов и, учитывая все факторы, возможно, даже более экологичная деятельность, нежели строительство новой станции.