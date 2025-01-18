Школы Эстонии все чаще переходят на 75-минутные уроки

Руководитель по коммуникациям Министерства образования и науки Эло Ээсмяэ подтвердила, что в основных школах действительно все чаще внедряются графики с удлиненными уроками.

- Более продолжительный урок позволяет лучше интегрировать различные предметы и темы, разнообразить обучение за счет мероприятий вне класса и приглашать гостей. Исследование и изучение, а также методология перевернутого класса также лучше реализуются во время более продолжительного урока, - добавила она.

По данным Министерства образования и науки, главное преимущество продолжительных уроков заключается в том, что они позволяют развивать способность концентрироваться и глубже вникать в материал, что крайне важно в современную цифровую эпоху.