Все больше школ Эстонии приходят к выводу, что и для учеников помладше 75-минутные уроки имеют преимущества по сравнению с традиционными 45-минутными уроками, пишет rus.err.
Школы Эстонии все чаще переходят на 75-минутные уроки
Руководитель по коммуникациям Министерства образования и науки Эло Ээсмяэ подтвердила, что в основных школах действительно все чаще внедряются графики с удлиненными уроками.
- Более продолжительный урок позволяет лучше интегрировать различные предметы и темы, разнообразить обучение за счет мероприятий вне класса и приглашать гостей. Исследование и изучение, а также методология перевернутого класса также лучше реализуются во время более продолжительного урока, - добавила она.
По данным Министерства образования и науки, главное преимущество продолжительных уроков заключается в том, что они позволяют развивать способность концентрироваться и глубже вникать в материал, что крайне важно в современную цифровую эпоху.