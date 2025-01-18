В Эстонии выросла доля ощущающих экономическую неуверенность жителей

Поддержка необходимости налоговых изменений и перехода на эстонский язык обучения не изменилась по сравнению с осенью. Доля людей, испытывающих экономические трудности, осталась неизменной, однако возросла экономическая неуверенность людей в будущем.

Исследование, в ходе которого компания Turu-uuringute AS опросила 1260 жителей Эстонии в возрасте не менее 15 лет, показало, что треть респондентов доверяют Рийгикогу, а 39% - правительству. В сентябре эти показатели составляли 27 и 32% соответственно.

Поддержка перехода на эстонский язык обучения остается высокой: 71% жителей считают, что это создает равные возможности для всех эстонских детей получить хорошее образование.

Без существенных изменений сохраняется поддержка идеи отделения Эстонской православной церкви Московского патриархата от Московского патриархата - это поддерживают 59% жителей. Большинство опрошенных (63%) также поддерживают лишение права голоса на местных выборах граждан России и Белоруссии, однако большинство жителей других национальностей (72%) хотели бы его сохранения.

Членство в НАТО и Европейском Союзе по-прежнему высоко ценится. В то время как 93% эстонцев и 42% жителей других национальностей одобряют членство в НАТО, 85% эстонцев и 63% жителей других национальностей поддерживают членство в Европейском Союзе.

Оценки жителями своего экономического благосостояния по сравнению с сентябрем не изменились. По данным декабрьского опроса, 31% жителей испытывают финансовые трудности (столько же, сколько и в сентябре). Поддержка необходимости налоговых изменений также не изменилась - 36% поддерживают налоговые изменения (в сентябре - 37%), а 59% жителей их не поддерживают.

Вероятно, из-за налоговых изменений, введенных в январе, доля жителей, ощущающих экономическую неуверенность, несколько возросла (с 51% в сентябре до 59% в декабре), а также снизилась общая удовлетворенность людей своей жизнью (доля тех, кто удовлетворенность снизилась с 66% в сентябре до 60% в декабре).

Чувство принадлежности к эстонскому обществу среди респондентов других национальностей также снизилось (68% респондентов других национальностей чувствовали себя принадлежащими к эстонскому обществу в июне и 59% в декабре), хотя подавляющее большинство из них (79%) считают, что принадлежность к важному для них эстонскому обществу.