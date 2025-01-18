Компания Viru Elektrivõrgud предупреждает клиентов о мошенничестве

"Не доверяйте звонкам и сообщениям от незнакомцев, когда представляются сотрудником сетевого предприятия и просят вас назвать личные данные якобы для замены электросчетчиков", - говорится в сообщении предприятия.

В компании отметила, что ее сотрудники имеют при себе рабочее удостоверение и удостоверение личности. "Прежде тем, как впускать незнакомого человека в квартиру, удостоверитесь в его личности. В случае сомнений, позвоните в организацию, работником которой представился человек", - отмечают в Viru Elektrivõrgud.