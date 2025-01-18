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Компания Viru Elektrivõrgud предупреждает клиентов о мошенничестве

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Фото статьи
Фото: Baltcap

Компания Viru Elektrivõrgud предупреждает клиентов о мошеннической схеме, в которой злоумышленники представляются сотрудниками предприятия и просят сообщить личные данные под предлогом замены электросчетчиков.​

"Не доверяйте звонкам и сообщениям от незнакомцев, когда представляются сотрудником сетевого предприятия и просят вас назвать личные данные якобы для замены электросчетчиков", - говорится в сообщении предприятия.

В компании отметила, что ее сотрудники имеют при себе рабочее удостоверение и удостоверение личности. "Прежде тем, как впускать незнакомого человека в квартиру, удостоверитесь в его личности. В случае сомнений, позвоните в организацию, работником которой представился человек", - отмечают в Viru Elektrivõrgud.

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