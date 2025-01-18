Максимальный уровень доверия - у министра обороны

"Первые пять месяцев правления Кристен Михал не принесли существенных изменений в авторитете министров", - прокомментировал Айвар Воог, директор по исследованиям Kantar Emor.

Согласно опросу, проведенному в декабре, Ханно Певкуру доверяют 28 процентов жителей Эстонии. Далее с небольшим отрывом следуют премьер-министр Кристен Михал (21 процент), министр финансов Юрген Лиги и министр здравоохранения Риина Сиккут (по 20 процентов). "Более половины эстонцев по-прежнему не могут выразить свое мнение об Эркки Келдо и Пирет Хартман", - добавил Воог.

Авторитет министра образования и науки Кристины Каллас и министра по изменению климата Йоко Алендер среди жителей Эстонии несколько снизился. В то же время несколько вырос авторитет министра социальной защиты Сигне Риисало, министра здравоохранения Риины Сиккути и министра инфраструктуры Владимира Свети.

На пятом месте Кристина Каллас (19 процентов), за ней следуют министр культуры Хейди Пурга (18 процентов), министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (16 процентов), министр иностранных дел Маргус Цахкна и министр социальной защиты Сигне Риисало (обе 13 процентов), министр инфраструктуры Владимир Свет (12 процентов), министр климата Йоко Алендер и министр юстиции и цифровых технологий Лииса-Ли Пакоста (оба по 10 процентов).

Самый низкий уровень доверия у министра региональных дел и сельского хозяйства Пирет Хартман (7 процентов) и министра экономики и промышленности Эркки Кельдо (5 процентов).

Данные основаны на опросе, проведенном Kantar Emor с репрезентативной выборкой всех жителей Эстонии. Опрос проводился онлайн с 5 по 11 декабря 2024 года. Было опрошено 1156 жителей Эстонии в возрасте 16 лет и старше.

Респондентам предоставили список политиков и попросили оценить, кому из них они доверяют. Это повторный опрос, инициированный Kantar Emor.