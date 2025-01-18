На обучение руссоязычных детей эстонскому языку дополнительно выделено почти девять миллионов евро

Министр образования и науки Кристина Каллас отметила, что дополнительная поддержка в изучении языка будет полезна не только для так называемых переходных школ, но и для всех общеобразовательных и профессиональных школ, а также детских садов, где есть дети, для которых эстонский язык не является родным.

- Дети, в чьих домах не говорят по-эстонски, должны знакомиться с эстонским языком в детском саду и школе, - сказала Каллас. - Более широкая цель заключается в том, чтобы все дети и молодые люди Эстонии, независимо от их родного языка, имели равные возможности для изучения профессии по своему выбору и поиска работы.

Грант в размере 350 евро на учащегося в год предназначен для учащихся основных школ, родным языком которых не является эстонский и которые обучаются в классе с преподаванием на эстонском языке или не менее 60 процентов на эстонском языке или по программе языкового погружения.

Субсидия в размере 185 евро на учащегося в год предназначена для учащихся основных школ, чей родной язык не является эстонским и которые изучают не менее 40% своих уроков на эстонском языке.

Ежегодная стипендия в размере 600 евро предназначена для каждого нового учащегося-иммигранта, обучающегося в начальной школе, гимназии дневного отделения и профессионально-технических училищах.

Размер поддержки детских садов составляет 2020 евро в год на одну группу детей, для которых эстонский язык не является родным.

Период подачи заявок на гранты на изучение языка на 2025 год продлится до 4 февраля.