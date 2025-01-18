Лаури Ляэнеметс: закрытие границы не заставит русских передумать

Как пишет rus.err, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, отвечая на вопрос ведущего в передаче Esimene stuudio на канале ETV о том, почему граница до сих пор остается открытой, когда Россия наносит ущерб собственности Эстонии, сказал, что закрытие границы может привести к новым кризисам.

- Может ли закрытие границы привести к еще большему натиску мигрантов, как в Польше или какой-нибудь другой стране? Мы не знаем. Но если это произойдет, мы должны учитывать, что нам потребуется тратить на это ресурсы безопасности. Это будет иметь очень большие издержки для общества. Разумно ли это? Нет, не разумно, - сказал Ляэнеметс, отметив, что правительство Эстонии готово к любому развитию событий.

- У нас есть план на случай, если нам понадобится закрыть эту границу. Вопрос только в том, сможет ли закрытие границы заставить русских передумать? Нет, не заставит, - добавил он.