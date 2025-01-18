Сотни нарвитян обратились за медицинской помощью из-за гололеда

"В больницу ежедневно обращаются 40–50 человек с травмами, полученными из-за гололеда", - написала мэр Нарвы Катри Райк на своей странице в Facebook. Сама Катри Райк находилась в это время в отпуске.

Они отметила, что городским службам следует лучше следить за состоянием пешеходных путей.

Также Райк упомянула купленную именно для таких случаев предыдущей городской администрацией фрезу, прозванную в народе "фрезой Карпикова".

"Фреза должна была решить все проблемы, но не оправдала ожиданий. Она эффективна только при определенных условиях: толщина льда должна быть не менее 4–5 см, без снега сверху, а под ним – идеально ровный асфальт", - написала Катри Райк.