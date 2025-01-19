В Нарве женщина едва не погибла под колесами мусоровоза

- К счастью, человек упал ровно между колесами, и большая машина проехала над ним, в результате чего пострадавший получил только сотрясение мозга, - передает rus.err слова руководителя патрульной службы Нарвского отделения полиции Сильвера Пялсинга.

По его словам, в этом году, к счастью, в дорожном движении, даже несмотря на неблагоприятные погодные условия, все проходит гладко. "Хочется напомнить всем водителям, что сейчас еще только середина зимы, планируйте свой путь заранее и торопитесь, не спеша", - добавил Пялсинг.​