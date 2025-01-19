Снежная метель, накрывшая северо-восток на прошлой неделе, едва не привела к трагедии в Нарве: в сложных погодных водитель мусоровоза, сдавая назад, не заметил женщину. К счастью, она угодила между колес, и многотонная махина проехала сверху, не нанеся серьезных увечий пешеходу.
В Нарве женщина едва не погибла под колесами мусоровоза
Об этом случае сообщили в Нарвском отделении полиции.
- К счастью, человек упал ровно между колесами, и большая машина проехала над ним, в результате чего пострадавший получил только сотрясение мозга, - передает rus.err слова руководителя патрульной службы Нарвского отделения полиции Сильвера Пялсинга.
По его словам, в этом году, к счастью, в дорожном движении, даже несмотря на неблагоприятные погодные условия, все проходит гладко. "Хочется напомнить всем водителям, что сейчас еще только середина зимы, планируйте свой путь заранее и торопитесь, не спеша", - добавил Пялсинг.