ИССЛЕДОВАНИЕ Эстонские предприниматели смотрят в будущее с оптимизмом

Согласно данным Института конъюнктуры, крупнейшими экономическими проблемами Эстонии являются недостаточный спрос и низкий уровень инноваций. Кроме того, в декабре 2024 года эксперты отмечали серьезные недостатки в международной конкурентоспособности, доверии к экономической политике правительства и доступности квалифицированной рабочей силы.

Вместе с тем экономические эксперты смотрят в будущее эстонской экономики с умеренным оптимизмом. Более половины (53%) экспертов считают, что через шесть месяцев ситуация с инвестициями улучшится, 47% полагают, что она останется на нынешнем уровне. Улучшения в частном потреблении ожидают 47% экспертов, стабильности - 37%, а ухудшения - 16%.

По словам министра экономики и промышленности Эркки Кельдо, ожидания роста экспорта связаны с тем, что компании активно работают над расширением на новые рынки. Этому способствует снижение Euribor, постепенное улучшение ситуации на ключевых экспортных рынках и решения правительства, направленные на повышение конкурентоспособности экономики. "Мы сделали крайне необходимые шаги для защиты страны, и теперь наш основной фокус - улучшение деловой среды", - добавил Кельдо.

Из декабрьских оценок следует, что ожидания экспертов по поводу экономической ситуации через шесть месяцев положительные и чуть более оптимистичные, чем были в сентябре. Улучшение экономической ситуации прогнозируют более двух третей респондентов, а чуть более четверти считают, что ситуация останется примерно такой же.

На текущий год Институт конъюнктуры прогнозирует умеренный экономический рост в 1,3%, что ниже прогнозов других финансовых учреждений. В последующие годы ожидается постепенный рост.

Эркки Кельдо отметил, что оптимизм предпринимателей в отношении восстановления экспорта крайне важен, так как экспорт составляет значительную часть эстонской экономики и играет ключевую роль в ее быстром восстановлении.