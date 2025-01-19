ПОГОДА Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях

В конце недели граница низкого давления в районе мыса Нордкап расширится на Балтийское море. Небо останется облачным, возможен дождь. Будут дуть относительно сильные юго-западные и западные ветры. Температура воздуха поднимется до +2..+5°С.

В понедельник усилится влияние высокого давления, ожидается дождливая погода. Ветер слабеет, ночью дует с севера, днем ​​с востока. Температура воздуха ночью опускается до 0..-6°С, днем ​​-4..+1°С.

Во вторник область низкого давления распространится из Скандинавии на Балтийское море и принесет на острова дождь и мокрый снег, а на материк - снег. Вечером ожидается более сильный дождь. Сильный юго-восточный и южный ветер, вечером юго-западный ветер. Температура воздуха ночью на островах и западном побережье 0..+2°С, на материке 0..-5. В Вирумаа ожидается до -9°C, в Западной и Южной Эстонии днем ​​температура поднимется выше 0°C, а в северной и восточной частях материка останется ниже 0°C.

В среду область низкого давления переместится через Финляндию в Россию, вдоль ее границ ожидаются дожди и мокрый снег, днем ​​дождь перейдет в снег. Умеренный юго-западный и западный ветер, в течение дня постепенно меняющийся на северный. Температура воздуха ночью -1..+2, утром понизится с севера и днем ​​в Северной Эстонии будет 0..-3°C, днем ​​по-прежнему 0..+2°C. на юге, а к вечеру повсеместно опустится ниже 0°C.

В четверг над Эстонией сохранится слабая область низкого давления. Время от времени идет снег и мокрый снег. Ветер относительно слабый. Температура воздуха ночью составляет -1..-7°С, днем ​​0..-4°С, на островах и западном побережье едва поднимается выше 0°С.