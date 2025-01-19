В Эстонии среди детей зафиксирован резкий рост заболевания коклюшем

За первые две недели года зарегистрировано 258 случаев коклюша, что в 8,6 раза больше, чем за тот же период прошлого года.​

Значительно увеличилась доля детей среди заболевших коклюшем, и дети до 14 лет составляют 48 процентов от общего числа заболевших. Большинство заболевших не привиты от коклюша.

Департамент здоровья предупреждает, что это крайне серьезное заболевание, которое может унести жизнь непривитого ребенка. Родителей просят следить за своевременным проведением вакцинации. Ревакцинацию также необходимо проводить согласно календарю прививок.

"Если ребенок по каким-то причинам пропустил прием дозы, это всегда можно сделать, обратившись к семейному врачу или школьной медсестре. Не оставляйте своих детей без защиты, - говорится в заявлении Департамента здоровья. - Чем больше детей не привиты от этой болезни, тем больше вероятность возникновения вспышки".

В Эстонии по состоянию на конец прошлого года охват прививкой от коклюша годовалых детей составлял всего 72,3 процента, хотя рекомендованный ВОЗ уровень составляет 90 процентов.