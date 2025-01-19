Глава МИД Эстонии предложил заблокировать в Европе крупную китайскую социальную сеть

- В последние годы и в Европе мы видели, как с помощью социальной сети TikTok распространяется дезинформация, фейковые новости и оказывается влияние на результаты выборов. Самый очевидный пример этого недавно был в Румынии, где результаты первого тура президентских выборов были аннулированы из-за вмешательства России, организовавшей масштабную интернет-кампанию, - передает слова Цахкна rus.err.

По его словам, поскольку TikTok принадлежит китайской компании, есть обоснованные опасения, что данные могут попасть в распоряжение властей Китая. В ежегоднике Департамента внешней разведки также отмечено, что TikTok активно собирает данные, которые могут использоваться для разведывательных целей, шантажа и кибератак. "Учитывая все вышеизложенное и связанные с этим угрозы безопасности, необходимо рассмотреть вопрос о запрете TikTok и в Европе", - сказал Цахкна.