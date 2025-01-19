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Международное рейтинговое агентство верит в рост эстонской экономики

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Производство масел на VKG.
Производство масел на VKG. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило рейтинг Эстонии на уровне A+ с благоприятным прогнозом, сообщает rus.err.

Агентство указало в качестве рисков возможный рост госдолга, негативное воздействие на экономический рост от снижения конкурентоспособности и ухудшение геополитической ситуации. В качестве поддерживающих рейтинг факторов Fitch отметило сильное госуправление и институты, членство в ЕС и еврозоне, низкий уровень госдолга и позицию чистого кредитора.

По прогнозу Fitch, экономика Эстонии вырастет в текущем году на 1,2% после падения на 0,8% в прошлом году, а в 2026 году рост ускорится до 2,3%. 

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