Международное рейтинговое агентство верит в рост эстонской экономики

Агентство указало в качестве рисков возможный рост госдолга, негативное воздействие на экономический рост от снижения конкурентоспособности и ухудшение геополитической ситуации. В качестве поддерживающих рейтинг факторов Fitch отметило сильное госуправление и институты, членство в ЕС и еврозоне, низкий уровень госдолга и позицию чистого кредитора.

По прогнозу Fitch, экономика Эстонии вырастет в текущем году на 1,2% после падения на 0,8% в прошлом году, а в 2026 году рост ускорится до 2,3%.