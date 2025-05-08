Эстония направит 200 миллионов евро неиспользованных средств на обороноспособность

- У Эстонии большой объем неиспользованных европейских денег, и мы хотим направить их на укрепление обороноспособности, - заявил премьер-министр Кристен Михал. - 200 миллионов - это очень большая сумма, которая будет перенаправлена ​​из различных направлений деятельности министерств. Каждое министерство должно в ближайшие недели подвести итоги того, какие направления деятельности будут перенаправлены для дальнейшего укрепления национальной обороны Эстонии.

По словам министра финансов Юргена Лиги, в изменившейся ситуации с безопасностью необходимо пересмотреть приоритеты. "Мы добились возможности на уровне Евросоюза перенаправить деньги на национальную оборону. Мне приятно отметить, что Европа начала воспринимать границы стран Балтии как свои собственные и говорить о местных проблемах как об общих для всех", - отметил он.

Министерства должны представить свои предложения правительству в течение мая. Затем будут приняты решения о более конкретных мерах в сфере обороны, куда пойдут инвестиции. На основании этого решения правительства начнутся переговоры с Европейской комиссией, и во второй половине года комиссии будет представлен официальный план реализации по увеличению инвестиций в оборону. Хотя военную технику и оружие невозможно закупить на полученные деньги, можно развивать инфраструктуру оборонной промышленности, военную мобильность и национальную оборону.