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СВОДКА ПОЛИЦИИ В Нарве на улице избили мужчину

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Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото. Фото: Urmas Luik

Вечером 19 января на улице Фама в Нарве был избит 25-летний мужчина. Медики осмотрели пострадавшего, госпитализация ему не потребовалась. Обстоятельства инцидента и виновные будут расследованы полицией в рамках уголовного дела.

Также в Нарве 18 января между партнерами произошел конфликт, в ходе которого 33-летний мужчина ударил свою сожительницу, в результате чего та получила травмы. Полиция арестовала киллера по подозрению в совершении преступления.

УГРОЗА НАСИЛИЕМ

16 января в полицию Кохтла-Ярве поступил вызов о том, что 50-летний мужчина угрожал расправой знакомой женщине. Полиция арестовала мужчину по подозрению в совершении преступления.

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