Вечером 19 января на улице Фама в Нарве был избит 25-летний мужчина. Медики осмотрели пострадавшего, госпитализация ему не потребовалась. Обстоятельства инцидента и виновные будут расследованы полицией в рамках уголовного дела.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Нарве на улице избили мужчину
Также в Нарве 18 января между партнерами произошел конфликт, в ходе которого 33-летний мужчина ударил свою сожительницу, в результате чего та получила травмы. Полиция арестовала киллера по подозрению в совершении преступления.
УГРОЗА НАСИЛИЕМ
16 января в полицию Кохтла-Ярве поступил вызов о том, что 50-летний мужчина угрожал расправой знакомой женщине. Полиция арестовала мужчину по подозрению в совершении преступления.