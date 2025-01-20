Ида-вирумааский координатор справедливого перехода покинул должность

Уроженец Нарвы Иван Сергеев написал в воскресенье в социальных сетях, что опыт работы координатором справедливого перехода был трудным, но прекрасным, и он благодарен за такую возможность.

"Я верю, что есть многое, чем гордиться: инвестиции осуществляются, новые рабочие места создаются, у местной молодежи есть, чего ждать от будущего. Могу без колебаний сказать, что отдавал Ида-Вирумаа в течение последних четырех лет все, что мог, и я счастлив, что могу продолжить работу, видя первые результаты", - отметил он.

Сергеев добавил, что процесс справедливого перехода и впредь будет нуждаться в сильном руководстве и если кто-то знает подходящего в качестве нового координатора человека, то пусть сообщит об этом в Министерство финансов.

Министерство финансов объявило конкурс на замещение должности советника службы внешних средств. В объявлении о работе написано, что занимающий эту должность человек должен будет формировать процесс устойчивого развития Ида-Вирумаа, руководить освоением средств фонда справедливого перехода и участвовать в планировании структурных фондов Евросоюза на период 2028-2034 гг.