Четыре года занимавший в Министерстве финансов должность ида-вирумааского координатора справедливого перехода Иван Сергеев в понедельник приступил к работе на посту вице-канцлера Министерства экономики и коммуникаций.
Ида-вирумааский координатор справедливого перехода покинул должность
Уроженец Нарвы Иван Сергеев написал в воскресенье в социальных сетях, что опыт работы координатором справедливого перехода был трудным, но прекрасным, и он благодарен за такую возможность.
"Я верю, что есть многое, чем гордиться: инвестиции осуществляются, новые рабочие места создаются, у местной молодежи есть, чего ждать от будущего. Могу без колебаний сказать, что отдавал Ида-Вирумаа в течение последних четырех лет все, что мог, и я счастлив, что могу продолжить работу, видя первые результаты", - отметил он.
Сергеев добавил, что процесс справедливого перехода и впредь будет нуждаться в сильном руководстве и если кто-то знает подходящего в качестве нового координатора человека, то пусть сообщит об этом в Министерство финансов.
Министерство финансов объявило конкурс на замещение должности советника службы внешних средств. В объявлении о работе написано, что занимающий эту должность человек должен будет формировать процесс устойчивого развития Ида-Вирумаа, руководить освоением средств фонда справедливого перехода и участвовать в планировании структурных фондов Евросоюза на период 2028-2034 гг.
Он будет отвечать за осуществление целей фонда справедливого перехода в Ида-Вирумаа, сотрудничая с министерствами, местными самоуправлениями и другими партнерами; руководить работой ведущей комиссии фонда и координировать связанный с фондом обмен информацией как в регионе, так и с Еврокомиссией. Он должен будет организовывать коммуникацию фонда, в том числе управление двуязычной веб-страницей. Срок подачи заявлений на конкурс - 27 января.
Иван Сергеев займется с понедельника формированием земельной и пространственной политики, занимая должность вице-канцлера Министерства экономики и коммуникаций по планировкам. В должности на конкурс вице-канцлера по планировкам участвовали 17 человек.
Министр экономики и промышленности Эркки Келдо ждет от нового вице-канцлера, чтобы под его руководством процесс планировочного производства стал более эффективным и продуманным, а также чтобы это содействовало осуществлению крупных инвестиций в Эстонии и активизировало развитие экономики. "Новый вице-канцлер станет также формировать стратегический взгляд на государственную земельную политику. Он наряду с генеральным директором департамента будет играть ведущую роль в приведении в действие земельного и пространственного департамента", - сказал Келдо.
Учившийся на архитектора как в Эстонской художественной академии, так и в университете Virginia Tech в США, в 2016-2020 годах являлся нарвским городским архитектором.