Титул почетного гражданина Кохтла-Ярве предлагают присвоить Александру Дусману

- Поэтому выбор у членов комиссии был непростым, кандидаты связаны с разными жизненными сферами и занятиями, в числе которых деятельность в сфере развития национальных культур, спорт и сланцевая промышленность, - объясняет он. - Десять из одиннадцати участников заседания, выбрали Александра Дусмана, отметив его заслуги в общественной и культурной деятельности. Его большая роль в том, что в нашем городе образовалась активная и дружная семья обществ национальной культуры. Он - инициатор и организатор множества проектов, способствующих развитию культурных и международных связей, большинство которых проходили в городе или были связаны с Кохтла-Ярве. Мы считаем, что он - достойный человек достойного возраста, показавший свою лояльность городу и стране и положивший много сил на то, чтобы отношения между людьми сохранялись добрыми и толерантными.