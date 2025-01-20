На конкурс поступило три предложения. Рассмотрев их в конце прошлой недели, комиссия Кохтла-Ярвеского горсобрания по вопросам образования и культуры выбрала Александра Дусмана, но окончательное решение примет горсобрание 30 января.
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Титул почетного гражданина Кохтла-Ярве предлагают присвоить Александру Дусману
Звания почетного гражданина удостаиваются люди за выдающиеся заслуги перед городом. По словам председателя комиссии горсобрания по вопросам образования и культуры Эдуарда Одинца, все представленные кандидаты - достойные жители Кохтла-Ярве и заслуживают признания.