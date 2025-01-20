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Титул почетного гражданина Кохтла-Ярве предлагают присвоить Александру Дусману

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Александр Дусман - инициатор и организатор множества мероприятий, способствующих развитию культурных и международных связей.
Александр Дусман - инициатор и организатор множества мероприятий, способствующих развитию культурных и международных связей. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

На конкурс поступило три предложения. Рассмотрев их в конце прошлой недели, комиссия Кохтла-Ярвеского горсобрания по вопросам образования и культуры выбрала Александра Дусмана, но окончательное решение примет горсобрание 30 января.

Звания почетного гражданина удостаиваются люди за выдающиеся заслуги перед городом. По словам председателя комиссии горсобрания по вопросам образования и культуры Эдуарда Одинца, все представленные кандидаты - достойные жители Кохтла-Ярве и заслуживают признания.

- Поэтому выбор у членов комиссии был непростым, кандидаты связаны с разными жизненными сферами и занятиями, в числе которых деятельность в сфере развития национальных культур, спорт и сланцевая промышленность, - объясняет он. - Десять из одиннадцати участников заседания, выбрали Александра Дусмана, отметив его заслуги в общественной и культурной деятельности. Его большая роль в том, что в нашем городе образовалась активная и дружная семья обществ национальной культуры. Он - инициатор и организатор множества проектов, способствующих развитию культурных и международных связей, большинство которых проходили в городе или были связаны с Кохтла-Ярве. Мы считаем, что он - достойный человек достойного возраста, показавший свою лояльность городу и стране и положивший много сил на то, чтобы отношения между людьми сохранялись добрыми и толерантными.

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