Жителям Сомпа расскажут о возможных изменениях в теплоснабжении

Разговор пойдет о передаче сомпаских теплотрасс предприятию "Green OÜ". После презентации этого проекта на вопросы жителей готовы ответить мэр Хенри Казело, вице-мэр Александр Кейвабу, руководитель финансовой службы Айвар Камал и руководитель службы развития Рийна Иванова.