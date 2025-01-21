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Жителям Сомпа расскажут о возможных изменениях в теплоснабжении

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Сомпа. Снимок иллюстративный.
Сомпа. Снимок иллюстративный. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Кохтла-Ярвеское горуправление организует встречу с жителями Сомпаской части города, которая пройдет в большом зале местного клуба. Встреча состоится 26 января, начало в 12.00.

Разговор пойдет о передаче сомпаских теплотрасс предприятию "Green OÜ". После презентации этого проекта на вопросы жителей готовы ответить мэр Хенри Казело, вице-мэр Александр Кейвабу, руководитель финансовой службы Айвар Камал и руководитель службы развития Рийна Иванова.

Решение о передаче сомпаской теплотрассы "Green OÜ" депутаты планируют обсудить на ближайшем заседании горсобрания.

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