Кохтла-Ярвеское горуправление организует встречу с жителями Сомпаской части города, которая пройдет в большом зале местного клуба. Встреча состоится 26 января, начало в 12.00.
Жителям Сомпа расскажут о возможных изменениях в теплоснабжении
Разговор пойдет о передаче сомпаских теплотрасс предприятию "Green OÜ". После презентации этого проекта на вопросы жителей готовы ответить мэр Хенри Казело, вице-мэр Александр Кейвабу, руководитель финансовой службы Айвар Камал и руководитель службы развития Рийна Иванова.
Решение о передаче сомпаской теплотрассы "Green OÜ" депутаты планируют обсудить на ближайшем заседании горсобрания.