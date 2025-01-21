Хотя Эстонии долгое время удавалось избегать сокращения численности населения, в долгосрочной перспективе у нас нет иного выбора, кроме как работать дольше и продуктивнее.
Михкель Нестор: Сокращение населения требует более высокой производительности
Из негативных новостей: Департамент статистики сообщил о сокращении населения Эстонии. Если на 1 января 2024 года в Эстонии проживало 1374687 человек, то на ту же дату в этом году - 1369285 человек, то есть на 5000 человек меньше. Хотя мы привыкли к новостям о негативном приросте населения и низкой рождаемости, это все же оказалось неприятным сюрпризом.
Те, кто не углублялся в эту тему, возможно, не знают, что население Эстонии на самом деле неуклонно растет с 2017 года. По сравнению с 2015 годом, когда численность населения Эстонии была самой низкой, численность населения увеличилась на 56000 человек, или на 4,3%.
Этот рост обусловлен не положительной разницей между рождаемостью и смертностью, а в основном переездом людей в Эстонию. Дорогу сюда нашли эстонцы, вернувшиеся на родину, военные беженцы из Украины и жители третьих стран, нашедшие здесь работу или место учебы.
Поскольку в прошлом году в Эстонию переехало 13826 человек, а эмигрировало 13278 человек, сальдо миграции в прошлом году также было положительным - примерно на 500 человек. Однако это не могло компенсировать большую разницу между рождаемостью и смертностью. В прошлом году в Эстонии родилось всего 9646 детей, что более чем на 1000 меньше, чем в 2023 году.
На рождаемость, безусловно, влияет экономическая неопределенность, но главная причина кроется в демографии. А именно, поколение поющей революции уже родило большую часть своих детей, в то время как число детей из поколений с очень низкой рождаемостью начала 1990-х годов неизбежно останется меньшим.
"Людям придется работать дольше и накапливать больше сбережений в течение своей трудовой жизни, чтобы обеспечить свою старость".Михкель Нестор, экономический аналитик
По сравнению с прошлым годом заметно и изменение миграционных тенденций. Рекордным останется 2022 год, когда с началом войны в Украине в Эстонию приехало почти 50000 человек. До войны иммиграция также была значительной: почти 20000 человек в 2021 году, 16000 в 2020 году и 18000 в 2019 году. Однако сейчас, когда число военных беженцев сокращается, а экономика переживает рецессию, их прибывает значительно меньше.
Демографические тенденции в Эстонии не самые худшие в Европе
Если сравнивать демографические тенденции Эстонии с тенденциями в других европейских странах, то у нас ситуация, конечно, могла бы быть и хуже. Например, в Эстонии дела обстоят гораздо лучше, чем в других странах Балтии. Для сравнения, население Латвии за последние 35 лет выросло только в 2022 году, когда в страну прибыли украинские военные беженцы. По сравнению с пиковым 1990 годом население Латвии сократилось почти на 30%.
В Литве численность населения вновь начала расти с 2021 года, но это не компенсирует предыдущий большой отток, который привел к сокращению численности населения более чем на 20% по сравнению с началом 1990-х годов. Население Эстонии за тот же период сократилось всего на 13%.
Коэффициент рождаемости, или количество детей на одну женщину, в Эстонии за последние годы снизился с 1,6 до 1,4. Однако ситуация в Эстонии лучше, чем в ряде крупных европейских стран. Например, в Испании этот показатель приближается к 1,1, в Италии - к 1,2, а в Польше он опустился ниже 1,3.
Среди крупных стран лучше всего дела обстоят во Франции, где коэффициент рождаемости составляет 1,8, но даже этот показатель ниже 2,1, необходимых для поддержания численности населения.
Производительность должна значительно возрасти
О проблемах, связанных со старением населения, говорится и в недавнем исследовании консалтинговой компании "McKinsey". Согласно исследованию, для поддержания текущего роста ВВП на душу населения к 2050 году производительность труда на душу населения в Испании должна увеличиться в четыре раза, а в Италии - в три раза. Кроме того, увеличивается разрыв между поколениями, поскольку все более малочисленным молодым поколениям приходится заботиться о все более многочисленном старшем поколении.
Исследование показывает, что две трети населения мира проживает в странах с коэффициентом рождаемости ниже 2,1. Многим из этих стран удалось избежать сокращения численности населения за счет иммиграции, но это сопряжено с определенными проблемами. Как показывает политический ландшафт многих европейских стран, такой подход имеет свои пределы.
Поэтому очевидно, что людям придется работать дольше и накапливать больше сбережений в течение своей трудовой жизни, чтобы обеспечить свою старость. Эстонцы здесь имеют большое преимущество. По состоянию на 2023 год уровень занятости людей в возрасте 65-69 лет в Эстонии был самым высоким в Европе - 36,6%. Для сравнения: в Испании этот показатель составил всего 10%, а в Италии - менее 15%.
В то же время это свидетельствует о том, что возможностей для маневра в увеличении численности рабочей силы в Эстонии не так уж много. Хотя миграция в Эстонию была ниже, чем во многие другие европейские страны, значительное ее увеличение может не отвечать интересам общества.
Эстония не может позволить себе роскошь выполнять простую работу
Главная возможность Эстонии - повышение производительности труда. Если до экономического кризиса 2008-2009 годов для Эстонии был характерен быстрый рост производительности, то после финансового кризиса темпы роста производительности значительно замедлились, а в последние годы даже снизились из-за экономического спада.
Ожидается, что в 2025 году экономика вновь начнет расти, что также приведет к повышению производительности труда. Однако темпы этого роста будут довольно скромными, и чем дальше, тем сложнее будет его достичь.
К счастью, в Эстонии по-прежнему есть конкурентоспособные предприятия и отрасли, где добавленная стоимость на одного работника растет быстрыми темпами. В то же время рост производительности во многих традиционных секторах, особенно в обрабатывающей промышленности, остается слабым. Сокращение численности населения и трудоспособного населения, а также быстрый рост заработной платы означают, что повышение производительности труда неизбежно.
В повседневной жизни это означает более масштабную автоматизацию. Производственные предприятия заменяют людей машинами, в магазинах распространяются кассы-автоматы, кафе позволяют клиентам делать заказы через планшеты, и, возможно, в будущем еду и посылки по улицам Таллинна будут доставлять роботы, которые больше не будут застревать в снегу. Однако достижение такого будущего потребует времени.