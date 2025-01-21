Михкель Нестор: Сокращение населения требует более высокой производительности

Из негативных новостей: Департамент статистики сообщил о сокращении населения Эстонии. Если на 1 января 2024 года в Эстонии проживало 1374687 человек, то на ту же дату в этом году - 1369285 человек, то есть на 5000 человек меньше. Хотя мы привыкли к новостям о негативном приросте населения и низкой рождаемости, это все же оказалось неприятным сюрпризом.

Те, кто не углублялся в эту тему, возможно, не знают, что население Эстонии на самом деле неуклонно растет с 2017 года. По сравнению с 2015 годом, когда численность населения Эстонии была самой низкой, численность населения увеличилась на 56000 человек, или на 4,3%.

Этот рост обусловлен не положительной разницей между рождаемостью и смертностью, а в основном переездом людей в Эстонию. Дорогу сюда нашли эстонцы, вернувшиеся на родину, военные беженцы из Украины и жители третьих стран, нашедшие здесь работу или место учебы.

Поскольку в прошлом году в Эстонию переехало 13826 человек, а эмигрировало 13278 человек, сальдо миграции в прошлом году также было положительным - примерно на 500 человек. Однако это не могло компенсировать большую разницу между рождаемостью и смертностью. В прошлом году в Эстонии родилось всего 9646 детей, что более чем на 1000 меньше, чем в 2023 году.