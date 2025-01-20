Суд в Москве заочно арестовал директора Нарвского музея за плакат с Путиным

Против Сморжевских-Смирновой возбуждено уголовное дело по статье о распространении "фейков" про российских военных группой лиц по политическим мотивам.

О сути обвинения и о том, кто еще входит в "группу лиц", ничего не известно.

Сморжевских-Смирнова находится в базе розыска российского МВД с лета 2024 года.

9 мая 2023 и 2024 года на стене замка вывешивали баннер "Путин - военный преступник" с пятнами крови, который было видно с российской стороны.