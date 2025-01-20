Пн, 20.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи

Суд в Москве заочно арестовал директора Нарвского музея за плакат с Путиным

Copy
Плакат с изображением Путина на стене Нарвского замка
Плакат с изображением Путина на стене Нарвского замка Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал директора Нарвского музея Марию Сморжевских-Смирнову, сообщает новостное агентство "Медиазона".​

Против Сморжевских-Смирновой возбуждено уголовное дело по статье о распространении "фейков" про российских военных группой лиц по политическим мотивам.

О сути обвинения и о том, кто еще входит в "группу лиц", ничего не известно.

Сморжевских-Смирнова находится в базе розыска российского МВД с лета 2024 года. 

9 мая 2023 и 2024 года на стене замка вывешивали баннер "Путин - военный преступник" с пятнами крови, который было видно с российской стороны. 

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Нарва
Наверх