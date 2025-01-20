Спасатели напоминают: выходить на лед по-прежнему запрещено

"Необходимо учитывать, что для образования надежного ледяного покрова необходимы более высокие температуры, которые будут сохраняться не менее десяти дней. Текущая погода нестабильна - минусовые градусы чередуются с плюсовыми, и это также может замедлить образование безопасного льда. Однако толщина безопасного льда должна быть не менее 10 см", - говорится в сообщении Спасательного департамента.

В настоящее время толщина льда на водоемах неравномерна. Слишком ранний выход на лед водоема может привести к серьезной аварии, поскольку тонкий лед внезапно трескается, и человеку, провалившись в холодную воду, будет крайне сложно выбраться на твердую землю. "Мы просим рыбаков проявить терпение и просим родителей рассказать детям об опасностях льда. Напоминаем всем: если вы заметили нуждающегося человека, чья жизнь или здоровье находятся в опасности, или если вам самим нужна помощь, как можно скорее позвоните по номеру экстренной помощи 112", - говорится с сообщении департамента.

Информацию о ледовой обстановке зимой можно найти на новой ледовой карте национального метеорологического приложения ILM+ Агентства по охране окружающей среды. Новые данные вносятся в карту льда ILM+ в основном спасателями, которые измеряют толщину льда на выбранных водоемах. Однако ледовая карта ILM+ носит информативный характер и не дает гарантий безопасности. Карта льда находится отдельно по адресу https://jaakaart.envir.ee/hetkeseis