Пн, 20.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи

Спасатели напоминают: выходить на лед по-прежнему запрещено

Copy
Выход на тонкий озерный лед может быть очень опасен. Иллюстративное фото.
Выход на тонкий озерный лед может быть очень опасен. Иллюстративное фото. Фото: Tomi Saluveer

За минувшие выходные нарвским спасателям дважды пришлось реагировать на сообщения о том, что дети были замечены играющими на льду на открытых водоемах. Спасательный департамент напоминает, что с 13 декабря в Эстонии действует запрет на выход на лед на внутренних водоемах. Погодные условия пока не позволяют отменить этот запрет.

"Необходимо учитывать, что для образования надежного ледяного покрова необходимы более высокие температуры, которые будут сохраняться не менее десяти дней. Текущая погода нестабильна - минусовые градусы чередуются с плюсовыми, и это также может замедлить образование безопасного льда. Однако толщина безопасного льда должна быть не менее 10 см", - говорится в сообщении Спасательного департамента.

В настоящее время толщина льда на водоемах неравномерна. Слишком ранний выход на лед водоема может привести к серьезной аварии, поскольку тонкий лед внезапно трескается, и человеку, провалившись в холодную воду, будет крайне сложно выбраться на твердую землю. "Мы просим рыбаков проявить терпение и просим родителей рассказать детям об опасностях льда. Напоминаем всем: если вы заметили нуждающегося человека, чья жизнь или здоровье находятся в опасности, или если вам самим нужна помощь, как можно скорее позвоните по номеру экстренной помощи 112", - говорится с сообщении департамента.

Информацию о ледовой обстановке зимой можно найти на новой ледовой карте национального метеорологического приложения ILM+ Агентства по охране окружающей среды. Новые данные вносятся в карту льда ILM+ в основном спасателями, которые измеряют толщину льда на выбранных водоемах. Однако ледовая карта ILM+ носит информативный характер и не дает гарантий безопасности. Карта льда находится отдельно по адресу https://jaakaart.envir.ee/hetkeseis

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Полезное
Наверх