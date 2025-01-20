В субботу утром в Центр тревоги Спасательного департамента поступило сообщение о том, что в поселке Аувере в Нарва-Йыэсуу с дороги съехал автомобиль. Люди вышли из машины самостоятельно. Спасатели осмотрели автомобиль, помогли выбраться из кювета и расчистили дорогу.
СВОДКА ЗА ВЫХОДНЫЕ ⟩ Спасатели вызволили машину из заноса
В субботу днем на улице Брикети в районе Ору города Кохтла-Ярве было замечено пламя. Загорелась куча мусора, пожар потушили спасатели.
В ночь на воскресенье поступило сообщение о том, что лестничная клетка многоквартирного дома в Кохтла-Ярве заполнена дымом. Из двух квартир были эвакуированы люди. Спасатели обнаружили возгорание за дверью одной из квартир. Пожар был потушен, и полиция продолжила расследование инцидента.