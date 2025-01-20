СВОДКА ЗА ВЫХОДНЫЕ Спасатели вызволили машину из заноса

В ночь на воскресенье поступило сообщение о том, что лестничная клетка многоквартирного дома в Кохтла-Ярве заполнена дымом. Из двух квартир были эвакуированы люди. Спасатели обнаружили возгорание за дверью одной из квартир. Пожар был потушен, и полиция продолжила расследование инцидента.