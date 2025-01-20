Пн, 20.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи

СВОДКА ЗА ВЫХОДНЫЕ Спасатели вызволили машину из заноса

Copy
Номер телефона Центра тревоги - 112.
Номер телефона Центра тревоги - 112. Фото: Tairo Lutter

В субботу утром в Центр тревоги Спасательного департамента поступило сообщение о том, что в поселке Аувере в Нарва-Йыэсуу с дороги съехал автомобиль. Люди вышли из машины самостоятельно. Спасатели осмотрели автомобиль, помогли выбраться из кювета и расчистили дорогу.

В субботу днем на улице Брикети в районе Ору города Кохтла-Ярве было замечено пламя. Загорелась куча мусора, пожар потушили спасатели.

В ночь на воскресенье поступило сообщение о том, что лестничная клетка многоквартирного дома в Кохтла-Ярве заполнена дымом. Из двух квартир были эвакуированы люди. Спасатели обнаружили возгорание за дверью одной из квартир. Пожар был потушен, и полиция продолжила расследование инцидента.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх