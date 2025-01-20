В результате пожара в волости Алутагузе погиб человек

Сообщение о пожаре поступило в Центр тревоги Спасательного департамента в понедельник в 14:28. Когда прибыли спасатели, из-под крыши двухэтажного деревянного дома уже вырывалось пламя. Спасатели потушили пламя и начали поиск людей в здании. Тело мужчины было найдено на втором этаже.

В тушении пожара принимали участие профессиональные спасатели из Йыхви, Иизаку и Кохтла-Ярве, а также спасатели-добровольцы из Мяэтагузе. Причина пожара выясняется.

Спасатели напоминают, что исправный дымовой датчик помогает обнаружить пожар на ранней стадии и дает возможность безопасно покинуть здание. Работоспособность дымового датчика необходимо регулярно проверять.

С начала года в Эстонии в пожарах погибло уже два человека.