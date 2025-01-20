2025 год объявлен в Ида-Вирумаа годом гостеприимства

В последние несколько месяцев 2024 года для специалистов туризма были проведены различные обучающие курсы, дни вдохновения, ознакомительные поездки и семинары, в которых особое внимание уделялось сфере гостеприимства. В ближайшие полгода будут предприняты системные действия по развитию сферы гостеприимства. Результаты будут оценены в начале лета, а в июне соответствующие организации получат первые региональные гранты.

Результаты будут оценены в начале лета, а в июне соответствующие организации получат первые региональные знаки гостеприимства. После окончания пилотного периода к программе смогут присоединиться и другие туристические компании региона.

- В сотрудничестве с партнерами на совместных семинарах были сформулированы цели, принципы и ценности, которые помогают нам понимать гостеприимство схожим образом и создавать одинаково высокий уровень обслуживания в регион. Я считаю, что конкретные письменные соглашения и план действий оказывают положительное влияние на общую культуру труда, мотивируют нас к самообучению и последовательному совершенствованию ежедневных процессов обслуживания, - сказала Ану Кырге, менеджер по развитию услуг Ида-Вируского туристического кластера.

По его словам, в последнее время туризм в Ида-Вирумаа получил крупные инвестиции, было инициировано несколько новых интересных проектов, и местные туроператоры хотят поделиться всем этим со своими гостями наилучшим образом. "Наша цель - создать гостеприимную атмосферу, ощущение домашнего уюта и превращение их снов в прекрасные воспоминания", - говорит Ану Кырге.

Туристический кластер Ида-Виру является старейшим туристическим кластером Эстонии, объединяющим 50 туроператоров региона. Туризм в регионе развивается благодаря фонду Just Transition Fund, а программа Virumaa DMO, которая также фокусируется на сфере гостеприимства, оказывает большую помощь в развитии этой сферы.