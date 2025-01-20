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Мошенники начали выдавать себя за работников Кассы по безработице

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Компьютерное мошенничество. Иллюстративное фото.
Компьютерное мошенничество. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks

Мошенники начали звонить по телефону и выдавать себя теперь и за сотрудников Кассы по безработице, пытаясь обманом вынудить людей предоставить свои личные коды и вводить PIN-коды.​

"Важно знать, что работники Кассы по безработице никогда не просят клиентов по телефону предоставлять данные ID-карты, а также вводить PIN-коды от mobiil-ID или Smart-ID", – сообщает на своем сайте Касса по безработице.

В случае подозрений ведомство рекомендует клиентам завершить разговор и обратиться к работнику по обслуживанию клиентов для выяснения обстоятельств по номеру телефона 777 3000 либо по адресу электронной почты info@tootukassa.ee.

Касса по безработице указывает на общие признаки мошеннических звонков:

  • Разговор ведется в основном на русском языке.
  • Звонок совершается с эстонского номера мобильного телефона.
  • Мошенники зачастую знают имя клиента и некоторую информацию, скорее всего, полученную из общедоступных источников; например, место его работы и тому подобные сведения.
  • Потенциальной жертве могут предложить в срочном порядке предоставить дополнительную информацию о себе, ввести данные ID-карты либо PIN-коды от mobiil-ID или Smart-ID для входа в неизвестную среду.
  • Клиент может быть безработным, но звонки поступали и работающим людям.
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