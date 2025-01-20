План по сокращению потребления алкоголя не нашел поддержки в Министерстве экономики

По оценке Министерства экономики и коммуникаций (MKM), подготовленный Министерством социальных дел план по сокращению потребления алкоголя проблематичен: например, не стоит связывать акциз на алкоголь с инфляцией и запрещать дистанционную продажу алкогольной продукции.

В текущей версии документа о государственной алкогольной политике указано, что ставки акцизов должны быть привязаны к уровню инфляции, чтобы предотвратить относительное удешевление алкоголя и обеспечить его меньшую доступность.

"Мы также не поддерживаем привязку ставки акциза к уровню инфляции таким образом, чтобы ставки автоматически менялись в соответствии с инфляцией", - отметил министр экономики Эркки Келдо.