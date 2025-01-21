ПЕРЕДОВИЦА Проблемы с квартирами россиян

На самом деле российские должники начали доставлять головную боль квартирным товариществам Ида-Вирумаа задолго до войны. А одним из самых больших препятствий для взыскания с них долгов стал эстонско-российский договор о правовой помощи, подписанный в 1993 году и вступивший в силу в 1995 году. Согласно этому договору, иск к должнику, проживающему в России, необходимо было подавать в российский суд, но это было явно не по силам большинству наших товариществ. А эстонские суды вообще не принимали эти иски в производство.

С начала войны в Украине практика наших судов по таким делам отличалась, и в сегодняшней газете мы пишем о том, как судьи одного и того же суда могут занимать разные позиции при обращении с ответчиками-россиянами.

Но само по себе курьезно то, что на протяжении почти трех лет войны этот договор все еще остается в силе. Правда, в марте прошлого года Рийгикогу аннулировал его в одностороннем порядке, но, согласно условиям договора, срок его действия истекает только в марте нынешнего года. Возможно, тогда и нашим товариществам станет проще отчуждать квартиры у должников, проживающих в России, и им не придется опасаться, что при обращении в суд эстонский суд их не защитит, а вдобавок ко всему они еще и потеряют деньги, потраченные на разбирательство.