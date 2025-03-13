ПЕРЕДОВИЦА Антикоррупционный закон как инструмент политической борьбы

В сегодняшней газете мы пишем о деле депутата Кохтла-Ярвеского горсобрания Яанека Пахка, который был оштрафован полицией за неподобающее голосование, а также признан судом нарушившим ограничение на совершение действия. В Кохтла-Ярве, а также в Йыхви, Нарве и других местах были зафиксированы различные случаи, когда в правоохранительные органы поступали заявления о предполагаемом конфликте интересов в деятельности того или иного политика. Многие из них не находят подтверждения, но некоторые, как сегодняшний пример, находят.

Коррупция может быть разной степени тяжести. В данном случае это было правонарушение, последствия которого не были тяжкими, однако в настоящее время в Кохтла-Ярве уже несколько лет расследуется более крупное коррупционное дело, по которому также могут быть предъявлены уголовные обвинения. Таких случаев в истории наших местных самоуправления было слишком много.

Можно сказать, что Антикоррупционный закон превратился в настоящее время в один из инструментов политической борьбы, который часто используется для нанесения вреда или запугивания оппонентов. Но это не так уж и плохо, поскольку укрепляет самодисциплину политиков и повышает их способность воздерживаться от запрещенных действий, а также приглядывать за своими коллегами.