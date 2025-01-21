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ВИДЕО На мемориал Талпаса в Кохтла-Ярве спустя много лет приехал Валерий Никитин

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По словам Валерия Никитина, на нынешний мемориал Талпаса приехали сильнейшие греко-римские борцы Эстонии и с этим турниром у него связаны хорошие воспоминания, так как он и сам становился тут победителем.
По словам Валерия Никитина, на нынешний мемориал Талпаса приехали сильнейшие греко-римские борцы Эстонии и с этим турниром у него связаны хорошие воспоминания, так как он и сам становился тут победителем. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Проходивший в субботу мемориал Аво Талпаса привел после перерыва в 15 с лишним лет из Швеции в Кохтла-Ярве одного из успешнейших за период после восстановления независимости республики борцов Эстонии Валерия Никитина, в начале века несколько лет жившего и работавшего в Кохтла-Ярве.

Бронзовый призер чемпионата Европы и занявший четвертое место на Олимпийских играх в Сиднее Никитин громко руководил борьбой своего сына Дааниэля, который победой в последнем матче турнира закрепил за собой первое место в зачете кадетов в весовой категории до 71 кг.

Руководит сыном

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