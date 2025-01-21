ВИДЕО На мемориал Талпаса в Кохтла-Ярве спустя много лет приехал Валерий Никитин

По словам Валерия Никитина, на нынешний мемориал Талпаса приехали сильнейшие греко-римские борцы Эстонии и с этим турниром у него связаны хорошие воспоминания, так как он и сам становился тут победителем.

Проходивший в субботу мемориал Аво Талпаса привел после перерыва в 15 с лишним лет из Швеции в Кохтла-Ярве одного из успешнейших за период после восстановления независимости республики борцов Эстонии Валерия Никитина, в начале века несколько лет жившего и работавшего в Кохтла-Ярве.