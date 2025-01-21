Четвертый год подряд эстонский гребец Михаил Куштейн, занявший седьмое место в составе лодки-четверки на Олимпийских играх в Париже, признается лучшим спортсменом года в Ида-Вирумаа.
Михаил Куштейн четвертый год подряд признан лучшим спортсменом Ида-Вирумаа
Звания спортсменки года удостоена занимающаяся греблей Юлия Варшавская.
Приз лучшей команды получила команда " Sillamäe Silla", ставшая чемпионом Эстонии по мини-футболу.
Звания лучшего молодого спортсмена удостоены кикбоксерша Каролина Воронова среди женщин и тяжелоатлет Алексей Кузьмин среди мужчин.
Лучшими ветеранами спорта были признаны Пирет Ниглас в ориентировании и тяжелоатлет Анатолий Сосновский.
Звание самой активной спортивной семьи года получила семья Крыловых.
Звания "Восходящей звезды года" удостоена гонщица Ханна Лизетте Аабна.
Тренер по боевым искусствам Сергей Тимофеев награжден памятный знаком Союза спорта.
Ида-Вирумааская экспертная группа Капитала культуры Эстонии отметила ежегодной наградой трех спортсменов - пловчиху Энели Ефимову, гребца Михаила Куштейна и кикбоксершу Александру Джикаеву.
На Олимпийские игры в Париже попали сразу два спортсмена с ида-вирускими корнями. Энели Ефимова, 17-летняя пловчиха из Силламяэ, завоевала сердца всей Эстонии, заняв седьмое место на дистанции 100 метров брассом в очень сильной конкуренции. В завершение успешного сезона она завоевала бронзовую медаль в той же дисциплине на чемпионате мира в декабре.
Для нарвского гребца Михаила Куштейна попасть на Олимпиаду в составе эстонской четверки стало большой удачей, ведь через жесткий отбор прошли только девять стран. Эстонская команда по гребле выиграла там финал "B" и в итоге заняла седьмое место.
Кикбоксинг - это не тот вид спорта, которому уделяется столько же внимания, как легкой атлетике или плаванию. Но тем не менее титул чемпионки Европы - это выдающееся достижение, которого 21-летняя нарвитянка Александра Джикаева добилась в ноябре этого года. А еще потому, что ни один другой эстонский кикбоксер раньше не смог этого сделать.
Вице-президент Олимпийского комитета Тийт Пекк: давайте больше двигаться на свежем воздухе
Избранный прошлой осенью вице-президентом Эстонского олимпийского комитета уроженец Вока Тийт Пекк, принявший участие в "Ida-Viru Ehe 2024", мероприятии признания деятелей культуры и спорта Ида-Вирумаа, призвал людей больше двигаться на свежем воздухе.
Тийт Пекк организовывал в Ида-Вирумаа лыжные и велосипедные марафоны, а также рекомендовал по примеру Таллинна обустроить в парках рядом со школами и детскими садами мобильные трассы для ориентирования. "Давайте подумаем, есть ли такие трассы рядом с нашими школами. Если нет, давайте их сделаем - это требует совсем немного ресурсов, но мы сможем заставить молодежь двигаться вместе с родителями и телефонами. Давайте больше бывать на свежем воздухе!"