Михаил Куштейн четвертый год подряд признан лучшим спортсменом Ида-Вирумаа

Тийт Пекк. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Вице-президент Олимпийского комитета Тийт Пекк: давайте больше двигаться на свежем воздухе

Избранный прошлой осенью вице-президентом Эстонского олимпийского комитета уроженец Вока Тийт Пекк, принявший участие в "Ida-Viru Ehe 2024", мероприятии признания деятелей культуры и спорта Ида-Вирумаа, призвал людей больше двигаться на свежем воздухе.

Тийт Пекк организовывал в Ида-Вирумаа лыжные и велосипедные марафоны, а также рекомендовал по примеру Таллинна обустроить в парках рядом со школами и детскими садами мобильные трассы для ориентирования. "Давайте подумаем, есть ли такие трассы рядом с нашими школами. Если нет, давайте их сделаем - это требует совсем немного ресурсов, но мы сможем заставить молодежь двигаться вместе с родителями и телефонами. Давайте больше бывать на свежем воздухе!"