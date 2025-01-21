Какой поддержки вы ждете от самоуправлений, чтобы пробудить в долгосрочных безработных желание работать?

Руководитель Ида-Вирумааского отделения кассы по безработице Аннеки Теэлахк:

- Мы собираемся проводить больше трехсторонних встреч, в которых будут участвовать консультанты кассы по безработице, социальные работники самоуправления и человек, долгое время являющийся безработным. Предпосылкой для этого служит, конечно, то, что этот человек сам согласен участвовать в таких встречах. Может случиться и такое, что подобный клиент скажет, что не хочет или ему это не нужно.

Главная идея подобных встреч - мотивировать этих людей поступить на работу. Мы со своей стороны вроде бы сделали все - обучали и консультировали таких людей, искали подходящие рабочие места, - но чувствуем, что все-таки что-то не складывается и этот человек не принимает предложения о работе.

Мы верим, что вместе с социальными работниками городов и властей, которые тоже знают этих людей, мы сумеем лучше убедить их, что выход на работу придаст им уверенности в себе и свободы, а также сделает их жизнь более радостной.