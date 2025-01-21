Тревожная, а местами очень плохая ледовая обстановка на тротуарах и пешеходных дорожках Нарвы сохраняется уже много дней. В Нарвской больнице фиксируют большое число обращений людей, пострадавших от падений.
Нарвитяне сильно страдают от скользких тротуаров
"Снег, гололед. Ужасно" - такими словами охарактеризовала мэр Нарвы Катри Райк обстановку в городе в пятницу, 17 января. "Фирмы по уходу стараются, специалисты по городскому хозяйству контролируют, горожане и политики недовольны", - добавила градоначальница.
За трое суток с пятницы по воскресенье, 17-19 января, сорок нарвитян, пострадавших от падений, обратились за квалифицированной медпомощью. "Это много", - прокомментировал руководитель сестринства в отделении экстренной медицины Нарвской больницы Роберт Зеэль.
С начала же года, а именно с 1 по 19 января включительно, в ЭМО Нарвской больницы обратились 152 упавших на улицах человека, подсчитал Зеэль.
Ранее в печати прозвучала информация от мэра Катри Райк про якобы 300 человек, обратившихся за неделю в ЭМО Нарвской больницы в связи с травмами, полученными на гололеде. В самой больнице конкретно эту информацию не подтвердили, взамен приведя вышеназваные числа, которые, впрочем, тоже нерадостные.
Именно январь, когда падений на гололеде стало максимально много, Нарвская больница объявила месяцем предотвращения травм. В публикациях в соцсетях медики рассказывают и напоминают, как важно соблюдать меры предосторожности в повседневной жизни, чтобы избежать различных травм - и отнюдь не только специфических зимних, а вообще.
Если верить нарвским муниципальным чиновникам, то горожане не любят жаловаться властям и коммунальщикам на плохую уборку дорог и тротуаров от снега и льда. "Жалоб на скользкость тротуаров поступило мало", - заявили в Нарвском департаменте городского хозяйства в минувшую пятницу, когда дорожные условия для нарвитян-пешеходов давно уже были совсем не человечными.
"Жалобы касаются в основном ситуаций, при которых тротуары уже обработаны против льда, но все же частично еще скользкие. Также были поданы жалобы на пешеходные дорожки, которые не находятся в зоне нашей ответственности", - рассказали в Нарвском департаменте горхозяйства.
Информацию о проблемных участках дорог и тротуаров в Нарве чиновники просят присылать им по электронной почте на адрес: linnamajandus@narva.ee.
Также можно информировать через портал "Сообщить о проблеме" или через портал и мобильное приложение "Anna Teada". Во втором жалоб сейчас действительно минимум, да и те относительно давние, а вот в первом - почти вся Нарва покрыта красными символами-снежинками, обозначающими проблемные места, тогда как зеленых снежинок, то есть мест, где проблема решена, заметно меньше.