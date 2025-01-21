Нарвитяне сильно страдают от скользких тротуаров

"Снег, гололед. Ужасно" - такими словами охарактеризовала мэр Нарвы Катри Райк обстановку в городе в пятницу, 17 января. "Фирмы по уходу стараются, специалисты по городскому хозяйству контролируют, горожане и политики недовольны", - добавила градоначальница.

За трое суток с пятницы по воскресенье, 17-19 января, сорок нарвитян, пострадавших от падений, обратились за квалифицированной медпомощью. "Это много", - прокомментировал руководитель сестринства в отделении экстренной медицины Нарвской больницы Роберт Зеэль.

С начала же года, а именно с 1 по 19 января включительно, в ЭМО Нарвской больницы обратились 152 упавших на улицах человека, подсчитал Зеэль.

Ранее в печати прозвучала информация от мэра Катри Райк про якобы 300 человек, обратившихся за неделю в ЭМО Нарвской больницы в связи с травмами, полученными на гололеде. В самой больнице конкретно эту информацию не подтвердили, взамен приведя вышеназваные числа, которые, впрочем, тоже нерадостные.

Именно январь, когда падений на гололеде стало максимально много, Нарвская больница объявила месяцем предотвращения травм. В публикациях в соцсетях медики рассказывают и напоминают, как важно соблюдать меры предосторожности в повседневной жизни, чтобы избежать различных травм - и отнюдь не только специфических зимних, а вообще.​