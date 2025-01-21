Уровень безработицы в Ида-Вирумаа достиг новой величины

По сравнению с данными недельной давности количество безработных в Эстонии увеличилось почти на триста человек, составив 7,3 процентов от экономически активного населения.

Среди уездов наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, который за неделю увеличился с 12,9 процентов до 13 процентов (7459 человек).