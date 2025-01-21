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Уровень безработицы в Ида-Вирумаа достиг новой величины

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Касса по безработице.
Касса по безработице. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik / Arhiiv

Общее количество безработных в Эстонии продолжает увеличиваться три месяца подряд, достигнув 59 842 человек. В Ида-Вирумаа также продолжается рост.

По сравнению с данными недельной давности количество безработных в Эстонии увеличилось почти на триста человек, составив 7,3 процентов от экономически активного населения. 

Среди уездов наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, который за неделю увеличился с 12,9 процентов до 13 процентов (7459 человек).

Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа - 4 процента.

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