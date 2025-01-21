В субботу 1 февраля на Стокгольмской площади в Нарве пройдет акция протеста против роста стоимости отопления. И ее организаторы, и городские власти ожидают, что смогут привлечь внимание министерских чиновников к нарвской проблеме, пишет rus.err.
Катри Райк о пикете против роста цен на отопление: сидеть сложа руки нельзя
Петицию за снижение беспокоящих нарвитян тарифов на отопление подписали уже более 3500 человек. Ее автор, жительница Нарвы Татьяна Алексеева, объявила о проведении акции протеста 1 февраля.
Со своей стороны мэр Нарвы Катри Райк склонна видеть большую долю популизма в направленном городским властям требовании снизить тарифы, но признает, что акция должна привлечь внимание в Таллинне. "Спросить, какие решения есть у кабинета министров, и, при необходимости, попросить поддержку, чтобы удерживать цены на отопление на уровне прошлого года. Я знаю, что это стало бы исключением для Нарвы и вызвало бы разные эмоции в остальной Эстонии, но просто сидеть сложа руки нельзя", - рассказала Райк.