Катри Райк о пикете против роста цен на отопление: сидеть сложа руки нельзя

Со своей стороны мэр Нарвы Катри Райк склонна видеть большую долю популизма в направленном городским властям требовании снизить тарифы, но признает, что акция должна привлечь внимание в Таллинне. "Спросить, какие решения есть у кабинета министров, и, при необходимости, попросить поддержку, чтобы удерживать цены на отопление на уровне прошлого года. Я знаю, что это стало бы исключением для Нарвы и вызвало бы разные эмоции в остальной Эстонии, но просто сидеть сложа руки нельзя", - рассказала Райк.