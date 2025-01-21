В Аувере приступили к наладке крупнейшего в Эстонии накопителя энергии

При проведении работ по наладке на объекте находятся также представители технологии LG Energy Solution и Power Electronics, чтобы завершить действия по проверке оборудования и подготовить его к рыночным испытаниям. После завершения работ по наладке инженеры Eesti Energia совместно с коллегами из Diotech проведут последние испытания, в ходе которых разработанная Eesti Energia платформа интеллектуального управления будет автоматически управлять работой аккумулятора. Работы, связанные с установкой и подключением оборудования, выполнило предприятие Enefit Solutions.

Кухи добавил, что сооружение мощного накопителя в Аувере также является пилотным проектом. "Наши дальнейшие планы по накоплению энергии зависят от результатов проекта по сооружению накопителя в Аувере, но есть все основания полагать, что это не последний установленный нами мощный накопитель", - отметил Кухи.

Накопители энергии позволяют более эффективно использовать неуправляемое производство возобновляемой энергии как при крупной электроэнергетической системе, так и при солнечном парке дома или на предприятии.

- Чтобы извлечь максимальную пользу из аккумуляторного решения, мы также предлагаем нашим клиентам интеллектуальное управление аккумуляторами. Та же самая система, которая управляет накопителем в Аувере, позволит бытовым и бизнес-клиентам быстрее окупить свои инвестиции в аккумуляторы, внося в то же время свой вклад в поддержание баланса электросети, - пояснил Кухи.

Eesti Energia - международное энергетическое предприятие, внутренними рынками которого являются страны Балтии, Финляндия и Польша. Концерн занимается как производством, так и продажей энергии, развитием химической промышленности, а также предоставлением полезных и удобных энергетических решений клиентам.

Diotech OÜ предлагает экологичные комплексные решения для производства и накопления возобновляемой энергии, зарядки электромобилей, управления энергией и оптимизации освещения и инженерных систем в зданиях. В группу, помимо материнского предприятия Diotech OÜ, входят также дочерние предприятия, действующие в разных сферах бизнеса: Diotech Electric OÜ, Diotech Nord OÜ, Solar Wheel OÜ (Sunecor) и Solar Rent OÜ, а также дочерние предприятия в Латвии и Литве.