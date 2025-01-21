Предприятие Eesti Energia приступило к наладке накопителя энергии, сооружаемого в промышленном комплексе Аувере. Аккумуляторное решение поможет поддерживать стабильность электроэнергетической системы после десинхронизации и сбалансирует колебания цен на электроэнергию, обусловленные неуправляемостью возобновляемой энергией.
В Аувере приступили к наладке крупнейшего в Эстонии накопителя энергии
- Чем больше на рынке неуправляемого производства возобновляемой энергии, тем больше накопителей требуется электроэнергетической системе для поддержания стабильных цен. Потребность в накопителях увеличивает также переход на 15-минутный период ценообразования и десинхронизация электроэнергетической системы стран Балтии от российской сети. К настоящему времени установлено все оборудование накопителя в Аувере, осуществлены электрические подключения, и теперь мы приступили к работам по наладке оборудования, - пояснил член правления Eesti Energia Кристьян Кухи.
Аккумулятор мощностью 26,5 мегаватт и емкостью 53,1 мегаватт-часа, сооруженный в промышленном комплексе Аувере в Ида-Вирумаа, позволит участвовать как на бирже электроэнергии, так и на других энергетических рынках для обеспечения надежности электроснабжения. "Способность аккумуляторов очень быстро реагировать на изменения в электроэнергетической системе делает их идеальным активом для обеспечения таких услуг системы, которые станут особенно важны после десинхронизации электросети стран Балтии", - отметил Кухи.
Организованный энергетическим предприятием международный тендер на сооружение аккумулятора выиграло совместное тендерное предложение системного интегратора энергетических решений Diotech Grupp, в рамках которого предприятие LG Energy Solution поставит аккумуляторную технологию.
- Система, рассчитанная на эксплуатацию в течение 20 лет, обеспечит надежность, высокую эффективность цикла и минимальное снижение производительности даже при длительном использовании. Мы привержены цели создания стабильной и экологичной управляемой сети накопления энергии в Балтийском регионе, и построенный Eesti Energia накопитель представляет собой большой шаг в этом направлении, - заявил исполнительный директор Diotech Райво Видевик.
При проведении работ по наладке на объекте находятся также представители технологии LG Energy Solution и Power Electronics, чтобы завершить действия по проверке оборудования и подготовить его к рыночным испытаниям. После завершения работ по наладке инженеры Eesti Energia совместно с коллегами из Diotech проведут последние испытания, в ходе которых разработанная Eesti Energia платформа интеллектуального управления будет автоматически управлять работой аккумулятора. Работы, связанные с установкой и подключением оборудования, выполнило предприятие Enefit Solutions.
Кухи добавил, что сооружение мощного накопителя в Аувере также является пилотным проектом. "Наши дальнейшие планы по накоплению энергии зависят от результатов проекта по сооружению накопителя в Аувере, но есть все основания полагать, что это не последний установленный нами мощный накопитель", - отметил Кухи.
Накопители энергии позволяют более эффективно использовать неуправляемое производство возобновляемой энергии как при крупной электроэнергетической системе, так и при солнечном парке дома или на предприятии.
- Чтобы извлечь максимальную пользу из аккумуляторного решения, мы также предлагаем нашим клиентам интеллектуальное управление аккумуляторами. Та же самая система, которая управляет накопителем в Аувере, позволит бытовым и бизнес-клиентам быстрее окупить свои инвестиции в аккумуляторы, внося в то же время свой вклад в поддержание баланса электросети, - пояснил Кухи.
- Eesti Energia - международное энергетическое предприятие, внутренними рынками которого являются страны Балтии, Финляндия и Польша. Концерн занимается как производством, так и продажей энергии, развитием химической промышленности, а также предоставлением полезных и удобных энергетических решений клиентам.
- Diotech OÜ предлагает экологичные комплексные решения для производства и накопления возобновляемой энергии, зарядки электромобилей, управления энергией и оптимизации освещения и инженерных систем в зданиях. В группу, помимо материнского предприятия Diotech OÜ, входят также дочерние предприятия, действующие в разных сферах бизнеса: Diotech Electric OÜ, Diotech Nord OÜ, Solar Wheel OÜ (Sunecor) и Solar Rent OÜ, а также дочерние предприятия в Латвии и Литве.