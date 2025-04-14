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СВОДКА ЗА ВЫХОДНЫЕ В конце минувшей недели Нарва была самым неспокойным местом Ида-Вирумаа

Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Taavi Sepp

За минувшие выходные полиция Нарвы несколько раз была вынуждена реагировать на вызовы о насилии.

Домашнее насилие

13 апреля в полицию поступило сообщение о бытовой ссоре в Нарве, во время которой 44-летний мужчина толкнул свою жену. Полиция арестовала мужчину. Точные обстоятельства инцидента полиция выяснит в ходе уголовного производства.​

В ночь на 13 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в Нарве 46-летний мужчина причинил боль своей сожительнице. Точные обстоятельства инцидента полиция выяснит в ходе уголовного производства.

Угрозы

В ночь на 13 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в баре на улице Мыйза в Нарве 39-летний мужчина угрожал ножом другому мужчине. Полиция арестовала мужчину. Точные обстоятельства инцидента полиция выяснит в ходе уголовного производства.

13 апреля в полицию обратился 57-летний мужчина, заявивший, что на шоссе Таллин-Нарва ему угрожали избиением. Точные обстоятельства инцидента полиция выяснит в ходе уголовного производства.

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Нарва
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