СВОДКА ЗА ВЫХОДНЫЕ В конце минувшей недели Нарва была самым неспокойным местом Ида-Вирумаа

Домашнее насилие

13 апреля в полицию поступило сообщение о бытовой ссоре в Нарве, во время которой 44-летний мужчина толкнул свою жену. Полиция арестовала мужчину. Точные обстоятельства инцидента полиция выяснит в ходе уголовного производства.​

В ночь на 13 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в Нарве 46-летний мужчина причинил боль своей сожительнице. Точные обстоятельства инцидента полиция выяснит в ходе уголовного производства.

Угрозы

В ночь на 13 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в баре на улице Мыйза в Нарве 39-летний мужчина угрожал ножом другому мужчине. Полиция арестовала мужчину. Точные обстоятельства инцидента полиция выяснит в ходе уголовного производства.