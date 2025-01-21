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СВОДКА ПОЛИЦИИ Нарвитянин угрожал бывшей сожительнице убийством и хотел сжечь ее квартиру

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Фото статьи
Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

20 января в полицию поступило сообщение о том, что 39-летний мужчина в Нарве угрожал убийством своей бывшей сожительнице, а также грозился поджечь ее квартиру. 

Мужчину задержали в качестве подозреваемого. Подробности инцидента полиция выяснит в ходе уголовного производства.​

Также во вторник в полицию сообщили о том, что в общежитии в Нарве 55-летний мужчина напал на 52-летнего мужчину. Полиция арестовала нападавшего. Подробности инцидента полиция выяснит в ходе уголовного производства.

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